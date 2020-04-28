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Потап намекнул, что не согласен с результатом финала вокального шоу

Супруг Насти Каменских опубликовал двусмысленный пост

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 17:12

26 апреля завершился долгожданный финал юбилейного сезона шоу "Голос країни". Победителем стал подопечный звездного тренера Тины Кароль – Роман Сасанчин, с которым они уже побеждали в шоу "Голос. Діти-2". Певица свою пятую победу на вокальной битве прокомментировала весьма эмоционально, записав в Instagram ролик.

Настала и очередь прокомментировать результаты финала еще одного тренера – Потапа, который в этом году занял кресло тренера вместе со своей супругой – певицей Настей Каменских. Продюсер разместил на своей странице в Instagram неоднозначный пост и заявил, что некое вокальное шоу в Украине превратилось в "катрусін кінозал".

"Пока в Украине телевизионные вокальные шоу, несмотря на свою безукоризненную и новаторскую техническую подготовку, все-таки превратились в "катрусін кінозал", очень круто и мотивирующе смотрится фильм о легендах спорта и честных противостояниях на паркете NBA Last Dance, рекомендую всем любителям сильных личностей посмотреть, как закалялись легенды", – написал Потап.

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Подписчики в комментариях выразили уверенность, что ПТП говорит именно о "Голосі країни-10": "Поддерживаю, возможно, "Голосу" нужен небольшой перерыв и смена сценаристов", "Почему выиграл Сасанчин? Там одни дизлайки и хейт?", "Вы так поддерживали свою команду. В восхищении от вашей пары. Для нас вы победители".

Отметим, что суперфинал юбилейного сезона "Голос країни" не обошелся без сюрпризов – Тина Кароль и Dan Balan спели в дуэте новую композицию. На это событие поклонники ждали два года!

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