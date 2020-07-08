Потап о своем звании "Заслуженный артист Украины": "Это была дерзкая мечта"

Артист прокомментировал свою награду

На днях президент Украины Владимир Зеленский раздал награды многим украинским артистам. К примеру, певицу Тину Кароль наградили орденом княгини Ольги III степени. А продюсер, автор и исполнитель песен Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко) получил звание "Заслуженный артист Украины".

Своими эмоциями по этому поводу Потап поделился в Instagram, опубликовав фото с Владимиром Зеленским и наградой в руках.

"Меня много спрашивают, зачем это тебе, разве ты не народный любимец, разве ты не зарабатываешь, ты автор суперхитов, ты продюсер лучших проектов? Но никто из вас не знает, что у меня была такая детская дерзкая мечта, чтобы когда-нибудь артиста хип-хоп жанра наградили государственной наградой! И вот, когда я почти забыл об этом – бамц! Заслуженный артист Украины! HIPHOP A WAY OF LIFE", – написал артист.

Алексей Потапенко и Владимир Зеленский Фото: instagram.com/realpotap

В комментариях артиста поздравили многие его коллеги, среди которых Александр Пономарев, Юрий Горбунов, экс-супруга и партнер по бизнесу Ирина Горовая, Надя Дорофеева, дуэт Тамерлан и Алена, и другие.

Скриншот: instagram.com/realpotap

Певица и жена Потапа Настя Каменских тоже отреагировала на награждение супруга.

"Я тобой очень горжусь", – написала она и добавила несколько смайликов в виде сердечек.

Напомним, MARUV, Ефросинина, Полякова и другие приняли участие во флешмобе Потапа.

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