Потап очень смешно потроллил Тину Кароль – видео

Артист выложил забавный ролик в своем фотоблоге

Потап. Фото: instagram.com/realpotap

Продюсер Потап, который поддержал Настю Каменских в США, знатный юморист среди звезд. Известный репер нередко подшучивает над своими коллегами и делает это достаточно мастерски.

На этот раз Потап выложил короткое видео на своей странице в Instagram, где потроллил свою коллегу, певицу Тину Кароль. В ролике Тина эмоционально поет, однако звук Потап отключил. Репер решил самостоятельно озвучить пение Кароль. Вышло очень смешно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 26 Ноя 2018 в 11:49 PST

"Теперь хорошее настроение надолго", "Его можно смотреть вечно", "Это ее новая песня? Где скачать?", "Божественно", "Это так смешно, я не могу остановиться", – пишут фолловеры Потапа под видео.

Напомним, ранее продюсер и рэпер Потап появился в образе блондинки в красном платье в новом клипе группы MOZGI. Интересно, что до этого в похожем платье на людях появлялась экс-коллега Потапа Настя Каменских.

Также Потап прокомментировал успех Насти Каменских и отметил, что между бывшими коллегами нет вражды. Более того, продюсер назвал успехи Насти своими успехами.