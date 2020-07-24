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Потап показал четыре разные свадьбы с Настей Каменских

Сегодня, 13:30

Продюсер опубликовал свадебный фотоколлаж в Instagram

Продюсер Потап (Алексей Потапенко), который умилил фанатов совместным селфи с Настей Каменских, в очередной раз порадовал многочисленных фолловеров темой их звездного романа. Артист поделился на своей странице в Instagram фотографиями со всех свадеб с NK, среди которых как настоящие, так и нет.

В социальной сети Потап опубликовал коллаж из четырех фотографий, сделанных в разные периоды его жизни, и в самые важные моменты рядом с Каменских.

"Наши с Настей свадьбы: сценическая, лас-вегская, киевская, клиповая , это только начало", – подписал пост Алексей Потапенко.

INSTAGRAM

Свою первую годовщину бракосочетания Настя Каменских и Потап отпраздновали 26 мая. Они отметили дату в белых тематических нарядах, находясь дома, на карантине.

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Позднее Настя Каменских рассказала о тайной свадьбе с Потапом в Лас-Вегасе. Оказалось, что влюбленные впервые поженились в 2017 году, скрыв это событие ото всех.

Каменских призналась, что Потап сделал ей предложение за два года до их свадьбы в Киеве, а о церемонии предупредил и вовсе за час до ее начала.

В каком оригинальном стиле Потап отпраздновал свой день рождения, смотрите в сюжете:

Недавно стало известно, что Мисс Украина Вселенная-2014 Анна Андрес вышла замуж за французского миллионера.

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