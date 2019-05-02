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Потап признался, как относится к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому

Артист открыто прокомментировал избрание шоумена на пост президента Украины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:01
Потап
Потап
Фото: instagram.com/realpotap

21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины, где конкурировали Владимир Зеленский и Петр Порошенко. 30 апреля ЦИК официально заявила, что президентом Украины становится Владимир Зеленский.

Ранее многие украинские звезды публично поддержали Владимира Зеленского. Среди них Оля Полякова, Камалия (которая даже была готова спеть Гимн Украины на дебатах кандидатов в президенты), Маша Ефросинина, весь "95 Квартал" и другие. А после того, как ЦИК объявила результаты выборов, своим мнением относительно новоизбранного президента поделился продюсер и рэпер Потап. Как выяснилось, артист после инаугурации Владимира Зеленского пообещал всячески его поддерживать.

Владимир Зеленский с женой Еленой
Владимир Зеленский с женой Еленой
Фото: instagram.com/zelenskiyv_official

"Украина имеет нового президента, и я горжусь этим парнем, Владимиром Зеленским, и поздравляю его с победой!!! А также всю команду и его очаровательную жену! Мы поможем и поддержим Президента во всем, что сделает нашу Украину лучше!", – написал Потап в Instagram.

Подписчики по-разному отреагировали на признание Потапа, однако артист решил не отвечать на комментарии к своему посту.

Отметим, ранее мы писали о том, что Потап и Настя Каменских отпраздновали годовщину. Кроме того, звездную пару заметили на отдыхе в Турции.

Кого вместо себя отправил голосовать Потап - смотрите интересный сюжет:

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