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Потап рассказал о бурных конфликтах с Ириной Горовой

Экс-супруги по-прежнему являются бизнес-партнерами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:02

Украинский музыкант и продюсер Потап, который признался, как относится к откровенным фото Насти Каменских, в течение 15 лет состоял в браке с Ириной Горовой. Даже после развода пара сохранила дружеские отношения. Экс-супруги вместе создали и руководят продюсерским центром MOZGI Entertainment. Потап отвечает за творческую составляющую, Ирина – за финансовую.

В рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" Потап признался, что между ним и Ириной бывают конфликты, однако в любом случае они приходят к общему решению. По словам Алексея Потапенко, руководителем компании считает именно Ирину Горовую.

Ирина Горовая и Потап с сыном
Ирина Горовая и Потап с сыном
Фото: instagram.com/gorovaya_irina

"Все лавры ей. Она главная. Я вам так скажу – если бы не она, не было бы такой большой у нас группы компаний. Моя функция в компании совсем другая. Мое участие – это творческая составляющая. Мы так разделили свои территории, что вместе мы делаем одно дело, и оно удается. Не поссориться после брака, не поссориться как партнеры. Или поссориться и прийти к консенсусу, и такое бывает тоже. И вылетают награды, из офиса стекло, и собирается это стекло, потом приходит примирение.

Потап вспомнил, как бросил одну из наград в стенку, а Ирина ответила не менее бурно. Так или иначе, экс-супруги продолжают вести общий бизнес, воспитывать сына и поддерживать дружеские отношения.

Ранее мы также писали, что Ирина Горовая рассказала об интересной особенности Потапа.

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