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Потап рассказал о своих отношениях с мамой Каменских

Рэпер любит проводить время со своей тещей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:09
Настя Каменских и Потап
Настя Каменских и Потап
Фото: instagram.com/kamenskux

Продюсер Потап, который накануне получил звезду на столичной "Площади звезд", откровенно рассказал о своих отношениях с тещей. По словам артиста, мама Насти Каменских очень тепло к нему относится и даже готовит специально для него.

Несмотря на плотный рабочий график, Потап успевает заглянуть в гости Лидии Петровне. Он утверждает, что теща его очень любит, и даже заботится о его питании.

"Я только что прилетел из Мексики, прихожу домой, а в холодильнике уже котлетки стоят", – рассказал он Кате Осадчей.

Мама Насти Каменских – Лидия Петровна | Фото: instagram.com/kamenskux

Муж Каменских и сам примерный зять – он очень любит проводить время вместе с Лидией. "У нас шикарные с ней отношения. Мы поем, отдыхаем и смотрим кино вместе", – добавил продюсер.

Кроме того, NK недавно разоткровенничалась во время одного из своих выступлений в Киеве, и со сцены публично рассказала о достоинствах ее звездного супруга. Каменских отметила, что Потап не только относится к числу лучшего мужа и любовника, но он также и замечательный зять.

Ранее мы писали, что Потап поделился впечатлениями о новом образе Насти Каменских, а также сам сбрил бороду и отрастил усы.

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