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Потап, Сергей Бабкин и MELOVIN рассказали, как сдавали экзамены в университете

Звезды вспомнили студенческие годы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:45

Летняя сессия в разгаре. Каждый студент мечтает сдать экзамены легко и быстро. Журналисты программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" расспросили звезд о том, как они учились в институте и сдавали экзамены. Кто от волнения все выученное сразу же забывал, а кто – готовил шпаргалки сразу на двух языках? И кому из известных артистов на сессии помог Чарли Чаплин?

Потап признается – зубрить перед экзаменами не любил, однако соглашается, что опыт, полученный в институте, потом очень помогает в дальнейшей жизни.

"Надо поучить немного, потрудиться. И, вообще, это очень прикольная штука, ведь когда ты выучил и получил что-то, так и в жизни потом у тебя все получается. Потому что дальше работа – там ты трудишься по-настоящему, там уже не смухлюешь. Надо выучить – я знаю, что это трудно, я сам не любил этого делать, но надо", – рассказал Потап в программе "Ранок з Україною".

Потап
Потап
Фото: instagram.com/realpotap

Но бывает, сколько не учи, а единственный билет тянешь и тот – несчастный. Дизайнера Андре Тана никогда не подводила народная примета.

"Хоть это и банально, но у меня была одна фишка – я всегда клал себе под пятку пятак, – делится секретом в эфире канала "Украина" Андре Тан. – Это помогало и экзамены я всегда сдавал".

А вот MELOVIN в студенческие приметы не верит. Певец убежден, что для того, чтобы сдать экзамен, необходимо просто ориентироваться в материале.

"Не надо никому кланяться, закапывать камушки в землю или класть их под подушку. Просто нужно знать свой материал. А если ты его не знаешь – уходить из учебы и заниматься тем, что тебе важнее", – говорит в "Ранку з Україною" MELOVIN.

MELOVIN
MELOVIN
Фото: instagram.com/melovin_official

Но много звезд в студенческие годы вынуждены были уже работать, поэтому сидеть за учебниками было никогда.

"Я был не очень хорошим студентом, потому что учил только профильные предметы, которые меня интересовали. А остальное время я пропадал на репетиционных базах, подрабатывал", – рассказывает ALEKSEEV.

А вот музыканту Сергею Бабкину в театральном институте быть отличником помог Чарли Чаплин.

"По истории кино на лекции мы не ходили, много занятий пропускали, ничего не знали. Но решили сделать немое кино. Я был Чарли Чаплином, а мой друг – дворником. Мы сделали все черно-белое – всю одежду, повесили белый тон, музычку подобрали, тапер играл. В общем, очень классно все стилизовали", – делится студенческими воспоминаниями Сергей Бабкин.

Сергей Бабкин
Сергей Бабкин
Фото: instagram.com/babkin_official

Без шпаргалок звезды также не обходились. Например, Геннадий Витер закончил университет с красным дипломом, но и он не без греха.

"Я подготовил шпаргалки, но поскольку мы не знали, на каком языке будем сдавать экзамены – на русском или украинском – я решил сделать их два вида. Поэтому я, худенький мальчик, был одет в такую ​​плотную куртку, якобы приболел и мне холодно. Грешный я, такой же, как и все. Шпаргалки – наше все", – признается певец и музыкальный продюсер телеканала "Украина" Геннадий Витер.

Хореограф Евгений Кот учился хорошо, но экзамен по биологии в 9-м классе помнит до сих пор. "У нас была очень строгая учительница, все ее боялись, потому учили. Но от того, что ее боялись, думали, что ничего не знаем. Мне на экзамене тогда попался билет, который я знал, но все равно немного подсматривал".

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Ранее мы писали, что Сергей Бабкин, Дмитрий Шуров и другие звезды рассказали о своих выпускных.

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