Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Настя Каменских и Потап женятся

Свадьба Насти Каменских и Потапа состоится 23 мая

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:41
Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Сегодня, 23 мая, известный украинский продюсер Потап (Алексей Потапенко) официально подтвердил слухи об отношениях с певицей Настей Каменских, которые она тоже комментировала. Артист выпустил новый трек "Константа", который посвятил Насте Каменских. Клип в стиле love story вышел на YouTube-канале артиста в знаковый для пары день – день свадьбы.

Настя Каменских впервые прокомментировала слухи о свадьбе:

"Очень многие спрашивают, почему мы так долго все скрывали, и здесь есть ответы на все вопросы. Это особое произведение, самая честная вещь, которую я когда-либо писал. Я не назвал бы это песней, треком, синглом, хоть это и станет частью нового альбома ПТП. Это мои чувства, часть моей души и моего сердца. "Константа" – это  честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой сегодня женюсь. Это лирика о самом главном – о союзе наших галактик, о нашей любви", -  прокомментировал Потап. 

Стоит отметить, что сингл "Константа" войдет в новый альбом ПТП. Над треком, кроме самого автора, работали саунд-продюсеры Никита Пучков (Nick Niker) и Вадим Лисица. Клип сняли режиссеры Максим Шелковников и Денис Маноха.

Напомним, информацию о романе Насти Каменских и Потапа публика обсуждает уже много лет. Пару объединяет не только творчество – так считают поклонники. А на днях в СМИ появилась впечатляющая новость о том, что Настя Каменских выходит замуж за Потапа. Более того, существуют слухи, что свадьба звездной пары уже состоялась, а 23 мая пройдет грандиозное празднование знакового события.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Настя Каменских трогательно поздравила с днем рождения близкого человека ТОП-10 интересных фактов о Потапе в его день рождения Настя Каменских прокомментировала слухи о предстоящей свадьбе
свадьба клип потап Настя Каменских
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

​Люди спасли тонущих слонят: видео
​Люди спасли тонущих слонят: видео
Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги
Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода
Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода

Популярные статьи

Сегодня, 07:51Fun

Отражение кошки в зеркале поставило сеть в тупик: фото

Сегодня, 07:48Fun

23 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Сегодня, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня: Львов ожидает благоприятный день, а Девам – лучше не перетруждаться

Вчера, 13:35Техно

Windows 10 получила долгожданное майское обновление: как установить

Вчера, 13:13Fun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 12:09Fun

"Слышали страшный гул": супруги нашли в стене спальни нечто шокирующее

Вчера, 11:48Fun

22 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 11:22Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцов ждет напряженный день, а Девам нужно остерегаться доброжелателей

Вчера, 07:54Fun

Стареть красиво: студент показал снимки самых модных бабушек

21 маяСтиль

Елена Зеленская VS Мелания Трамп: битва нарядов первых леди на инаугурации

21 маяШоу-бизнес

Редкий кадр: Ирина Федишин показала фигуру в купальнике

21 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам рано расслабляться, а Стрельцам нужно контролировать эмоции

21 маяТехно

Связь 5G ударит по климату: погода станет непредсказуемой

20 маяСтиль

День рождения джинсов: с чем можно носить denim

20 маяСтиль

Инаугурация Зеленского: наряд какого дизайнера выбрала Елена Зеленская

20 маяАфиша

В 6-й серии "Игры престолов" зрители нашли новый киноляп: фото

Новости партнеров

"Пальчики оближешь": Мягкие пирожки в духовке
Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной
Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной
Владимир Машков уговорил дочь уйти от первого мужа
Владимир Машков уговорил дочь уйти от первого мужа
Рецепт засолювання огірків на зиму хрустких
Рецепт засолювання огірків на зиму хрустких
Олеся Судзиловская: Муж сказал: «Тонешь в болоте — замечательно!»
Олеся Судзиловская: Муж сказал: «Тонешь в болоте — замечательно!»
5 вещей гардероба, которые разрушают женскую энергетику
5 вещей гардероба, которые разрушают женскую энергетику
Лучшие варианты оформления небольшой квартиры
Лучшие варианты оформления небольшой квартиры
«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»
«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь