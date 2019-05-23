Настя Каменских и Потап женятся

Свадьба Насти Каменских и Потапа состоится 23 мая

Потап и Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Сегодня, 23 мая, известный украинский продюсер Потап (Алексей Потапенко) официально подтвердил слухи об отношениях с певицей Настей Каменских, которые она тоже комментировала. Артист выпустил новый трек "Константа", который посвятил Насте Каменских. Клип в стиле love story вышел на YouTube-канале артиста в знаковый для пары день – день свадьбы.

Настя Каменских впервые прокомментировала слухи о свадьбе:

"Очень многие спрашивают, почему мы так долго все скрывали, и здесь есть ответы на все вопросы. Это особое произведение, самая честная вещь, которую я когда-либо писал. Я не назвал бы это песней, треком, синглом, хоть это и станет частью нового альбома ПТП. Это мои чувства, часть моей души и моего сердца. "Константа" – это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой сегодня женюсь. Это лирика о самом главном – о союзе наших галактик, о нашей любви", - прокомментировал Потап.

Стоит отметить, что сингл "Константа" войдет в новый альбом ПТП. Над треком, кроме самого автора, работали саунд-продюсеры Никита Пучков (Nick Niker) и Вадим Лисица. Клип сняли режиссеры Максим Шелковников и Денис Маноха.

Напомним, информацию о романе Насти Каменских и Потапа публика обсуждает уже много лет. Пару объединяет не только творчество – так считают поклонники. А на днях в СМИ появилась впечатляющая новость о том, что Настя Каменских выходит замуж за Потапа. Более того, существуют слухи, что свадьба звездной пары уже состоялась, а 23 мая пройдет грандиозное празднование знакового события.

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