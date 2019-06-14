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Потап запечатлел Настю Каменских полностью обнаженной: фото 18+

Певица показала утренний снимок, который сделал ее супруг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:29
Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Ни для кого не секрет, что Настя Каменских часто радует подписчиков сексуальными фото, на которых охотно демонстрирует аппетитные формы. После свадьбы с Потапом певица стала делать это еще чаще. Недавно Настя Каменских показала фото из душа, а сегодня опубликовала утреннее фото.

Смотрите также видео: Андрей Данилко рассказал о свадьбе Потапа и Насти Каменских

На своей странице в Instagram Настя Каменских поделилась кадром, на котором позирует в постели полностью обнаженной. На снимке артистка сидит задом, демонстрируя красивую талию и превосходный загар. По словам Насти Каменских, снимок сделал ее муж Потап.

"Поймал меня с утра мой мальчик Потап", – подписала фото певица.

Настя Каменских полностью обнажилась на фото
Настя Каменских полностью обнажилась на фото
Фото: instagram.com/kamenskux

Подписчики оценили новое фото Насти Каменских неоднозначно. Многие считают, что замужняя женщина не должна делиться подобными снимками: "Я конечно все понимаю , красиво ,Но мне кажется это уже перебор", "Фигура огонь! Только зачем это выкладывать? Это же не порножурнал!".

Ранее мы также писали, что Настя Каменских откровенно прокомментировала свадьбу с Потапом. В свою очередь, ее супруг признался, почему скрывал роман с певицей. По словам Потапа, сохранять отношения с Настей Каменских в секрете ему давалось очень тяжело.

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