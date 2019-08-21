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Потеряла много крови: Ольга Сумская вспомнила сложные роды

Актриса призналась, что много лет назад ей поставили страшный диагноз

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:04
Ольга Сумская
Ольга Сумская
Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская призналась, что много лет назад ее жизнь была под угрозой. В эксклюзивном интервью программе "Зірковий шлях" известная актриса рассказала, что когда была беременна своей младшей дочерью Анной, ей поставили очень редкий диагноз – гестоз беременности, который случается раз в несколько тысяч.

Ольга Сумская с ужасом вспоминает – чтобы уберечь плод, роды пришлось вызвать немедленно. Так, младшая дочь актрисы появилась на свет восьмимесячный с помощью кесарева сечения.

"Я потеряла с Анечкой огромное количество крови, я потом все это восстанавливала. Гемоглобин был, я помню, после родов, 65, я была такая желтая, знаешь, страшно смотреть на эти фотографии", – рассказывает Ольга.

Ольга Сумская с мужем и младшей дочерью Анной
Ольга Сумская с мужем и младшей дочерью Анной
Фото: instagram.com/olgasumska

Как восстанавливала силы после сложных родов, сбрасывала лишних 18 килограммов, а также об отношениях с мужем известная украинская актриса рассказала в откровенном интервью, которое вы увидите очень скоро в популярной рубрике "Зіркового шляху" – "Кава з перцем". Кроме того, вперые Ольга Сумская расскажет, о чем больше всего сожалеет в жизни.

Напомним также, Ольга Сумская призналась, что лишилась роли из-за отказа от близкого общения с режиссером. Актриса также откровенно рассказала об отношениях с мужем Виталием Борисюком.

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