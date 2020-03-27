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"Повесился на моих глазах": участница Холостяка-10 поделилась трагичной историей любви

Экс-парень Анастасии совершил суицид

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 21:21

Во время четвертого эфира романтического шоу "Холостяк-10" одна из участниц поделилась с главным героем – Максимом Михалюком – трагической историей своей любви.

Так, в четвертом выпуске участницы улетели в Таиланд и поселились на роскошной вилле, куда к ним наведался в гости главный герой. Он предложил совершить популярный местный ритуал обретению свободы. Задача простая – сжечь ту вещь, которая навевает не совсем приятные воспоминания. Холостяк начал первым и избавился от футболки, которую они вместе с экс-девушкой купили в Милане.

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Но одна из девушек – Анастасия Кириенко- шокировала Максима своим рассказом. 21-летняя участница сожгла старую SIM-карту и сразу же уединилась, чтобы поплакать. Она не хотела привлекать внимание конкуренток, и Михалюк попытался разузнать причину ее слез. Настя шокировала его откровениями о своей трагичной любви. Дело в том, что ее бывший возлюбленный повесился на ее глазах.

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"Это была моя первая любовь, студенческие годы. У меня на глазах повесился парень. Он очень меня любил, был эмоциональным. При нашей ссоре он повесился. Через 10 минут я его пыталась откачать, но он умер. Я четыре года пытаюсь удалить его номер, потому что понимаю, он мне не пригодится больше. Не хотела это рассказывать при девушках", – призналась Настя Максиму при личном общении.

Все подробности третьего выпуска и индивидуального свидания узнайте в нашем материале.

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