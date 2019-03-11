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Появились новые подробности самоубийства Кита Флинта: заявление полиции

Полиция подтвердила, что вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:29
Кит Флинт повесился
Кит Флинт повесился
Фото: Getty Images

4 марта вокалиста The Prodigy Кита Флинта нашли мертвым в собственном доме в Эссексе. Позже стало известно, что 49-летний музыкант покончил жизнь самоубийством. Более того, появилась даже вероятная причина самоубийства Кита Флинта – артист не пережил расставание с женой Маюми Кай.

Теперь инцидент прокомментировала полиция. Правоохранительные органы подтвердили, что музыкант свел счеты с жизнью. Предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы свидетельствуют о том, что Кит Флинт повесился. Об этом сообщает The Telegraph.

Кит Флинт
Кит Флинт
Фото: Getty Images

Кроме того, офицер полиции Линдси Чаффе сообщила, что посмертное обследование было проведено в больнице 7 марта, и предварительная медицинская причина смерти была зарегистрирована как повешение. Стало также известно, что расследование продолжается, а токсикологические отчеты еще не получены.

Отметим, слушание по делу самоубийства вокалиста The Prodigy Кита Флинта состоится 23 июля 2019 года.

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