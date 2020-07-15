Появились шокирующие подробности самоубийства внука Элвиса Пресли

Тело Бенджамина Кио было найдено в ванной дома семейства Пресли

Появились подробности смерти 27-летнего Бенджамина Кио, внука знаменитого певца Элвиса Пресли. Парень совершил самоубийство в доме, который принадлежит семейству Пресли.

Как сообщает Daily Mail, в департаменте полиции округа Лос-Анджелес говорится, что вскрытие показало причину смерти как "огнестрельное ранение ротовой полости из дробовика" и определило причину гибели – самоубийство.

Бенджамин, который скончался от ранения в результате выстрела себе в ротовую полость, был найден лежащим в ванной в семейном доме Пресли, который принадлежит его матери Лизе Мари Пресли, дочери поп-короля.

Бенджамин Кио с семьей Фото: Getty Images

Парень совершил суицид в прошедшее воскресенье. Не уточняется, кто именно обнаружил его тело. Сообщается, что в день смерти Бенджамина Кио, примерно в 3:30 утра соседи слышали в его доме женский голос, кричащий: "Не делай этого".

Позже одна из соседок рассказала, что девушка Кио Диана Пинто "была в истерике" после того, как узнала о смерти бойфренда. Девушка все время повторяла "Я не могу в это поверить". По словам издания, Диана боялась, что семья Бенджамина будет винить ее в случившемся.

Элвису Пресли в этом году исполнилось бы 85 – смотрите видео:

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