Четыре миллиона фунтов и две страны: подробности свадьбы Бруклина Бекхэма и дочки миллиардера Николы Пельтц

Пара поженится в следующем году

21-летний сын знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма и экс-солистки группы Spice Girls и дизайнера Виктории Бекхэм Бруклин женится. Его избранницей стала 25-летняя дочь миллиардера Нельсона Пельтца Никола Пельтц. И уже появились первые подробности предстоящей свадьбы, передает Daily Mail.

Пара свяжет себя узами брака уже в следующем году. Известно, что всего будет два торжества: одно пройдет на родине Бруклина в Великобритании, другое – во Флориде, США, откуда родом Никола.

Затраты на свадьбу приравниваются к 4 миллионам фунтов (примерно 5 миллионов долларов). Расходы возьмут на себя как родители невесты, так и жениха.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: instagram.com/nicolaannepeltz Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: instagram.com/nicolaannepeltz Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: instagram.com/nicolaannepeltz Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: instagram.com/nicolaannepeltz Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: instagram.com/nicolaannepeltz 1/5

По желанию 78-летнего Нельсона Пельтца, отца Николы, пара подпишет брачный контракт. Также стало известно, что младшая сестра Бруклина, девятилетняя Харпер, будет главной подружкой невесты, а его братья -17-летний Ромео и 15-летний Круз, будут шаферами на свадьбе.

Отметим, что Бруклин и Никола встречаются уже более 10-ти месяцев. Пара нередко публиковала в соцсетях совместные фото, на которых не скрывала чувств. Поэтому поклонники Бруклина подозревали, что парень скоро сделает своей возлюбленной предложение.

Почему Виктория Бекхэм поссорилась со своим свекром – смотрите видео:

Ранее мы сообщали, что младший сын Дэвида и Виктории Бекхэм показал свою девушку.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться