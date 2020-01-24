Появилось фото героя 10-го сезона шоу "Холостяк"
Новый сезон реалити стартует в марте
Появилось фото нового участника самого романтического реалити-шоу "Холостяк", который стартует уже 6 марта. Главным героем 10-го сезона станет летчик по имени Макс. Далее в материале смотрите, как выглядит красавчик.
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Создатели шоу не оглашают фамилию нового "холостяка", однако известно, что Макс американец украинского происхождения и владелец летной школы в Майами.
Накануне его первое фото было обнародовано в сети.
"Он много лет шел к своей цели, покорял небо и борол стихии. Макс — пилот и владелец летной школы в Майами. Его профессия не знает импровизации, а требует полной сосредоточенности. Уверенный, харизматичный, профессионал своего дела, а также тот, кого так долго искали на место главного героя 10-го сезона", – говорят создатели проекта.
Напомним также, что съемки шоу уже завершены, а по условиям, никто из участников не может разглашать подробности. Дата премьеры 10 сезона шоу "Холостяк" – 6 марта, пятница.
Ранее стало известно, что участники шоу "Холостяк 9" решили пожениться.
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