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Появилось фото героя 10-го сезона шоу "Холостяк"

Новый сезон реалити стартует в марте

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Холостяк 10
Холостяк 10
Фото: stb.ua

Появилось фото нового участника самого романтического реалити-шоу "Холостяк", который стартует уже 6 марта. Главным героем 10-го сезона станет летчик по имени Макс. Далее в материале смотрите, как выглядит красавчик.

Смотрите, куда едут принцы-холостяки за невестами:

Создатели шоу не оглашают фамилию нового "холостяка", однако известно, что Макс американец украинского происхождения и владелец летной школы в Майами.

Накануне его первое фото было обнародовано в сети.

Холостяк 10
Холостяк 10
Фото: stb.ua

"Он много лет шел к своей цели, покорял небо и борол стихии. Макс — пилот и владелец летной школы в Майами. Его профессия не знает импровизации, а требует полной сосредоточенности. Уверенный, харизматичный, профессионал своего дела, а также тот, кого так долго искали на место главного героя 10-го сезона", – говорят создатели проекта.

Напомним также, что съемки шоу уже завершены, а по условиям, никто из участников не может разглашать подробности. Дата премьеры 10 сезона шоу "Холостяк" – 6 марта, пятница.

Ранее стало известно, что участники шоу "Холостяк 9" решили пожениться.

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