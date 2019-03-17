Появилось редкое видео первого выступления Юлии Началовой
Первое видео было записано, когда певице исполнилось всего 10 лет
Известная российская певица Юлия Началова, которая умерла 16 марта, начала выступать на профессиональной сцене с пяти лет. Сегодня.Lifestyle вспомнили самые популярные песни Юлии Началовой, благодаря которым она точно останется в памяти зрителей.
Однако самое первое видео с ее концерта было записано, когда певице исполнилось всего 10 лет. Началова пришла на конкурс "Утренняя звезда" (1991-1992 гг.) и одержала в нем победу.
Спустя еще три года получила Гран-при международного детского вокального конкурса Big Apple-95 в Нью-Йорке, в котором также участвовала даже Кристина Агилера! С начала 1990-х певица начала ездить по стране с концертами.
Напомним, Юлия скончалась в возрасте 38 лет от острой сердечной недостаточности, которая наступила в результате отека легких и мозга. За день до смерти состояние певицы резко ухудшилось, у Началовой начался отек мозга, который осложнялся двусторонней пневмонией и ей сделали срочную операцию.
Смерть Юлии Началовой потрясла коллег и друзей артистки. В соцсетях звезд появляются слова соболезнования.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram