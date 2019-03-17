Появилось редкое видео первого выступления Юлии Началовой

Первое видео было записано, когда певице исполнилось всего 10 лет

Юлия Началова Фото: instagram.com/julianachalova

Известная российская певица Юлия Началова, которая умерла 16 марта, начала выступать на профессиональной сцене с пяти лет. Сегодня.Lifestyle вспомнили самые популярные песни Юлии Началовой, благодаря которым она точно останется в памяти зрителей.

Юлия Началова Фото: instagram.com/julianachalova

Однако самое первое видео с ее концерта было записано, когда певице исполнилось всего 10 лет. Началова пришла на конкурс "Утренняя звезда" (1991-1992 гг.) и одержала в нем победу.

Спустя еще три года получила Гран-при международного детского вокального конкурса Big Apple-95 в Нью-Йорке, в котором также участвовала даже Кристина Агилера! С начала 1990-х певица начала ездить по стране с концертами.

Напомним, Юлия скончалась в возрасте 38 лет от острой сердечной недостаточности, которая наступила в результате отека легких и мозга. За день до смерти состояние певицы резко ухудшилось, у Началовой начался отек мозга, который осложнялся двусторонней пневмонией и ей сделали срочную операцию.

Смерть Юлии Началовой потрясла коллег и друзей артистки. В соцсетях звезд появляются слова соболезнования.

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