Появился первый тизер комедии с Дорофеевой и Зеленским – видео

Ролик смонтирован из уже отснятых материалов фильма

Надя Дорофеева, Евгений Кошевой и Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Сегодня, 4 сентября, студия "Квартал 95" опубликовала новый тизер своей романтической комедии "Я, ты, он, она". Ролик смонтирован из уже отснятых материалов фильма и в ближайшее время он появится в кинотеатрах Украины. Съемки картины завершаются, еще несколько ключевых сцен будут отсняты на днях во Львове.

Фильм рассказывает о супругах – Максиме и Яне, которые остановились в одном шаге от развода. Они подали заявление, но судья предоставляет паре месяц испытательного срока, во время которого оба должны выполнить несколько желаний друг друга. И эта неожиданная ситуация, полная забавных, а иногда экстремальных приключений, заставляет главных героев понять нечто важное и переоценить свою жизнь.

Владимир Зеленский, один из продюсеров фильма, исполнитель главной роли и режиссер ленты говорит: "Наша история о том, как можно попытаться спасти свою семью, когда, казалось бы, все варианты опробованы".

Кроме Зеленского главные роли в фильме исполняют Евгений Кошевой, Надя Дорофеева и Настя Короткая. Кроме того, в других ролях появятся такие звезды театра, кино и шоу-бизнеса, как Стас Боклан, Ольга Сумская, Тамара Яценко, Юрий Ткач, Сергей Бабкин и другие.

Саундтрек для тизера написала группа "Антитіла". К слову, "Я, ты, он, она" – это десятая по счету, юбилейная полнометражная картина "Квартала 95". И первая лента производства студии "Квартал 95", которую снимают при поддержке Госкино Украины. В широкий прокат лента выйдет накануне Нового года – 27 декабря 2018.

Напомним, Владимир Зеленский удивил сходством с Зибровым, а Елена Кравец вспомнила школьные годы.