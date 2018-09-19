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"Поздравляю, моя королева": Уилл Смит трогательно поздравил жену

Джада Пинкетт-Смит 18 сентября отпраздновала свое 47-летие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:15
Уилл Смит. Фото: Getty
Уилл Смит. Фото: Getty

Голливудский актер Уилл Смит, который недавно снялся в провальном фильме "Яркость", трогательно поздравил свою супругу с днем рождения. Актриса Джада Пинкетт-Смит 18 сентября отпраздновала свое 47-летие.

Звездный супруг написал поздравление на своей странице в Instagram.

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Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит
Фото: instagram.com/willsmith/

"Вау. 24 года празднуем дни рождения вместе! Поздравляю, моя королева", – обратился к жене актер.

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Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит
Фото: instagram.com/willsmith/

Уилл Смит пожелал любимой отпраздновать вместе еще 24 дня рождения в будущем. К слову, Уилл Смит и Джада Пинкетт поженились в 1997 году. У пары двое детей – сын Джейден и дочь Уиллоу.

Напомним, совсем недавно Уилл Смит решил заняться экстремальным отдыхом. Вместе со своей женой и детьми, а также с друзьями он отправился на итальянский остров Вулькано, где успел забраться на вершину действующего вулкана. Поход и свои эмоции актер запечатлел на видео и опубликовал его на свой странице в Instagram. 

Кроме того, актер принял участие в необычном челлендже, который пользователи запустили в Instagram. Его суть заключается в том, чтоб станцевать под песню канадского рэпера Дрейка In My Feeling.

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Источник: "Сегодня"
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