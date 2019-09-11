"Пожизненная терапия": Ким Кардашьян напугана страшным диагнозом

Звезда реалити-шоу неизлечимо больна

Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян, которая недавно удивила сходством со своей дочерью Чикаго, расстроила поклонников неутешительной новостью – ей диагностировали красную волчанку и ревматоидный артрит. После сдачи анализов и услышанного диагноза знаменитость не на шутку испугалась.

Как пишет издание People, Ким Кардашьян после заявления о болезнях решилась впервые раскрыть все подробности лечения. Поскольку звезде не удастся выздороветь, ей поможет только пожизненная терапия.

"Я нашла удивительного врача, доктора Уоллеса, который выяснил причину моей проблемы. К сожалению, мне пришлось принимать лекарства, чтобы бороться со страшными симптомами. Мы выбрали оптимальный план действий. Аутоиммунные проблемы по-настоящему пугают. До недавнего времени я и не думала, что окажусь среди больных людей. Мысли крутятся в голове, думаешь о худшем. От всего этого действительно можно впасть в депрессивное состояние. Я выбралась из него, но мне было страшно", – поделилась Ким Кардашян.

Напомним, что с волчанкой борется актриса и певица Селена Гомес. Из-за болезни ей понадобилась пересадка почки, а еще девушка часто лечится в психиатрической клинике — волчанка провоцирует депрессию.

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