Позитив из "Время и Стекло" умилил фанов заливистым смехом своей жены – видео

Артист выложил трогательный ролик в сеть

Позитив. Фото: instagram.com/positiff

Участник дуэта "Время и Стекло" Позитив, который рассказал пикантные подробности о Наде Дорофеевой, трогательно поздравил свою жену Анну с днем рождения. 30 ноября возлюбленной артиста исполнилось 29 лет.

На странице в Instagram Позитив опубликовал забавное видео с Анной, снятое в Лисабоне, Португалия. На нем показано, как пара, гуляя по городу, увидела магазин с интересной вывеской. Аню это очень сильно рассмешило.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii @positiff Zavgorodnii (@positiff) 30 Ноя 2018 в 6:00 PST

"Бублик! С днем рождения. В этом видео все то настроение, которое в тебе люблю. Хочу, чтобы так было всегда! Ты суперчеловек, супержена и супердизайнер! Пусть этот год начнется для тебя с таким же смехом и слезками счастья и радости! Верь в свои мечты и в то, что даже лошадки могут кататься на сардинах. Лю", – трогательно прокомментировал видео Позитив.

Позитив с женой Аней Фото: instagram.com/annchuk

Отметим, что Позитив и Аня поженились в 2013 году.

Напомним, что в июле Позитив не на шутку напугал своих поклонников, упав с мотоцикла во время съемок клипа на песню "Е, Бой". Певец получил многочисленные травмы.