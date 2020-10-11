Позитив из "Время и Стекло" заразился коронавирусом
Алексей Завгородний пропустил седьмой эфир "Танців з зірками"
Участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) заразился коронавирусом. Об этом стало известно в прямом эфире "Танців з зірками" в воскресенье, 11 октября.
Алексей участвует в танцевальном проекте вместе с Юлией Сахневич. В седьмом выпуске пара не появилась на паркете, так как накануне Юле стало плохо во время репетиции.
Позитив связался со студией по видеосвязи, где признался, что получил позитивный тест на COVID-19. И он и его партнерша по танцам находятся на самоизоляции.
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Артист также выразил надежду на то, что в следующее воскресенье они смогут представить свой номер хотя бы онлайн.
В сторис артист опубликовал их совместное фото с Юлей, написав, что у него для поклонников не самые приятные новости.
Ранее стало известно, что фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин переболел COVID-19.
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