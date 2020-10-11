Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Позитив из "Время и Стекло" заразился коронавирусом

Сегодня, 22:28

Алексей Завгородний пропустил седьмой эфир "Танців з зірками"

Участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) заразился коронавирусом. Об этом стало известно в прямом эфире "Танців з зірками" в воскресенье, 11 октября.

Алексей участвует в танцевальном проекте вместе с Юлией Сахневич. В седьмом выпуске пара не появилась на паркете, так как накануне Юле стало плохо во время репетиции.

Позитив связался со студией по видеосвязи, где признался, что получил позитивный тест на COVID-19. И он и его партнерша по танцам находятся на самоизоляции.

Читайте также:
Олег Винник поборол коронавирус и записал видеообращение

Артист также выразил надежду на то, что в следующее воскресенье они смогут представить свой номер хотя бы онлайн.

Скриншот: instagram.com/stories/positiff

В сторис артист опубликовал их совместное фото с Юлей, написав, что у него для поклонников не самые приятные новости.

Ранее стало известно, что фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин переболел COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Недавно родившая актриса Анна Саливанчук заразилась коронавирусом Эксперты "Топ-модели по-украински" заразились коронавирусом Муж Алены Шоптенко заразился коронавирусом и посоветовал, когда лучше делать тест
Позитив коронавирус Алексей Завгородний
Реклама

Новости партнеров

Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні

Популярные статьи

Сегодня, 07:43Events

День художника Украины 2020: эффектные картинки, интересные факты и поздравления

Сегодня, 05:05Events

11 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:00Психология

Гороскоп на сегодня 11 октября: Стрельцам нужно быть решительнее, а Козерога ждут объятия любимого человека

Вчера, 13:22Шоу-бизнес

Правила жизни Павла Дурова: миллиардер советует много спать, не есть мясо и жить одному

Вчера, 12:35Афиша

День рождения Нины Матвиенко: лучшие дуэты украинской певицы

Вчера, 09:37Fun

Родительские субботы-2020: календарь поминальных дней на весь год

Вчера, 05:19Психология

Гороскоп на сегодня 10 октября: Водолею нужно планировать, а Рыбам – нельзя перетруждаться

9 октябряШоу-бизнес

Экс-участница "ВИА Гры" Эрика Герцег переехала в Казахстан, чтобы начать сольную карьеру

9 октябряШоу-бизнес

Найдено потенциальное орудие убийства Валентины Легкоступовой (фото)

9 октябряFun

"Нашел пять конвертов с деньгами": мужчина купил напичканный чужими заначками дом

9 октябряАктуально

Сезон восстановления: как вернуть волосы к жизни после теплого сезона

9 октябряШоу-бизнес

Бикини и частный самолет: как модель Белла Хадид отмечает день рождения (фото)

9 октябряFun

Хозяйка сделала в заборе дырки для собачьих морд. Люди говорят, что это гениально (видео)

9 октябряШоу-бизнес

Остапчук, Кухар, Яма и другие: кто сколько зарабатывает в семьях украинских звезд

9 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 9 октября: Овнов ждет романтическое увлечение, а Тельцу нужно искать компромисс

9 октябряEvents

9 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Сопли как защита: как они влияют на коронавирусную инфекцию?
Сопли как защита: как они влияют на коронавирусную инфекцию?
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
В сеть слили пьяное развлечение Ани Лорак
В сеть слили пьяное развлечение Ани Лорак
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Никакого интима: Соседов раскусил Пугачеву и Галкина
Никакого интима: Соседов раскусил Пугачеву и Галкина
Игорь Николаев сделал неожиданное заявление
Игорь Николаев сделал неожиданное заявление

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять