Позитив из "Время и Стекло" заразился коронавирусом

Алексей Завгородний пропустил седьмой эфир "Танців з зірками"

Участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) заразился коронавирусом. Об этом стало известно в прямом эфире "Танців з зірками" в воскресенье, 11 октября.

Алексей участвует в танцевальном проекте вместе с Юлией Сахневич. В седьмом выпуске пара не появилась на паркете, так как накануне Юле стало плохо во время репетиции.

Позитив связался со студией по видеосвязи, где признался, что получил позитивный тест на COVID-19. И он и его партнерша по танцам находятся на самоизоляции.

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Артист также выразил надежду на то, что в следующее воскресенье они смогут представить свой номер хотя бы онлайн.

Скриншот: instagram.com/stories/positiff

В сторис артист опубликовал их совместное фото с Юлей, написав, что у него для поклонников не самые приятные новости.

Ранее стало известно, что фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин переболел COVID-19.

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