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"Дети позволяют быть нежной": Анджелина Джоли поделилась семейной традицией

Голливудской актрисе хватает времени на воспитание шестерых детей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: Getty Images

Актриса и секс-символ Голливуда Анджелина Джоли, которая недавно расплакалась из-за сына, решила раскрыть подробности своих личных методов воспитания шестерых детей. Отметим, что знаменитость воспитывает шестеро детей. После развода с актером Брэдом Питтом им пришлось разделить опеку.

Анджелина Джоли получила нового звездного врага. Детали в сюжете:

В интервью для Hello Magazine Анджелина Джоли затронула самую свежую наболевшую тему – поступление старшего сына Мэддокса в университет Южной Кореи. До сих пор голливудская актриса не может смириться с тем, что ее ребенок так далеко уехал из дома. Однако именно эта ситуация изменила жизнь звезды, которая поняла, что ей нравится воспитывать детей-подростков.

Анджелина Джоли и Мэддокс
Анджелина Джоли и Мэддокс
Фото: Instagram.com

"Когда твои дети маленькие, ты чувствуешь себя настоящей мамой. Когда они тинейджеры, вместе с ними чувствуешь себя подростком. Ты видишь, как они ходят в панк-клубы, и удивляешься, почему ты не можешь делать. Сейчас я как раз нахожусь в той самой прекрасной стадии, когда заново открываю себя", – откровенно призналась Джоли.

Анджелина Джоли с детьми
Анджелина Джоли с детьми
Фото: Getty Images

Со своими детьми, которых актриса не делит на родных и приемных, Джоли разделяет хобби. Например, с 11-летним Ноксом знаменитость посещает тир, а с другими детьми часто ходит в спортзал или на шопинг. Также звезда поделилась семейными традициями. Оказывается, что из года в год дети готовят для актрисы сюрприз, в частности, дарят много цветов.

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"В День матери дети готовят для меня завтрак и собирают цветы. Они относятся ко мне как к настоящей леди. Я понимаю, что гораздо сильнее, чем себе иногда думаю. Однако, по своей сути все равно мягкая и ранимая. Поэтому я просто хочу, чтобы мои дети позволяли мне быть нежной", – отметила голливудская секс-символ. 

Также Анджелина дала своим поклонникам совет – что детей стоит воспитывать добрыми, любящими и терпеливыми. По ее мнению, именно это поможет ребенку адаптироваться в современном мире. 

Напомним, что Анджелина Джоли начала делать шаги к примирению с Брэдом Питтом спустя несколько недель после того, как актер выдвинул ей ультиматум по поводу их развода.

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Источник: Hellomagazine
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