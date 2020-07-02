Прах Анастасии Тропицель доставили в Россию: "Наша девочка вернулась"

Родители встретили в аэропорту прах девушки

Прах блогера Анастасии Тропицель, которая трагически погибла на Бали, доставили в ее родной город, Санкт-Петербург. Напомним, что 21 июня девушка попала в ДТП на своем мотоцикле. Она не справилась с управлением и от полученных травм скончалась на месте.

25 июня 18-летнюю Настю кремировали на Бали, а часть праха развеяли по острову. Родители девушки настояли на том, чтобы остальную часть похоронить в Санкт-Петербурге. Как они сообщили у себя в Instagram, каждый желающий сможет прийти на похоронную процессию и почтить память Анастасии в родном городе.

"Наша девочка наконец-то доехала до своего родного дома, где она выросла и начала свой звездный путь. Очень рано выпорхнула из гнезда и пошла своей дорогой, но, к сожалению, уже ничего не вернуть назад. Никому никогда не пожелаем пережить такую потерю своего ребенка", — написали родители Тропицель.

Пара не скрывала, что очень волновалась, ожидая в аэропорту урну с прахом любимой дочери, оба боялись упасть в обморок из-за нервного срыва. Они собираются дальше вести блог дочери в социальных сетях, чтобы сохранить память о ней.

Также в Instastories отец девушки Андрей опубликовал фото церемонии кремации, которая произошла на Бали 25 июня.

"Это фото сделано перед церемонией кремации. Очень жаль, что из-за закрытых границ мы не смогли быть с ней в тот час", – написал отец Насти.

Напомним, что парень погибшей на Бали Анастасии Тропицель высказался об ее отце.

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