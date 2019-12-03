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Правда или ложь: Ксения Мишина сделала заявление об отношениях с Владимиром Остапчуком

В сети появилась информация о том, что участники "Танців з зірками" встречаются

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:26
Ксения Мишина и Владимир Остапчук
Ксения Мишина и Владимир Остапчук
Фото: Instagram.com

Не успел Владимир Остапчук развестись с Еленой Войченко, как в сети начали обсуждать его новый роман. Отметим, сам телеведущий ни о каких отношениях не сообщал, как и причину развода, однако в сети появилась информация, что Владимир Остапчук гуляет по Вене в компании Ксении Мишиной. Более того, пользователи утверждали, что видели поцелуи.

Подробнее о разводе Владимира Остапчука смотрите в видео:

Стоит отметить, что никаких фотоподтверждений информации в сети не последовало. Сама же Ксения Мишина в коротком комментарии изданию "Караван историй" заявила, что не поддерживает отношений с коллегой по "Танцях з зірками", а после окончания шоу, победа в котором досталась Мишиной, все время пребывала в Украине и занималась собственными проектами.

Ксения Мишина – победительница "Танців з зірками 2019"
Ксения Мишина – победительница "Танців з зірками 2019"
Фото: instagram.com/misha.k.ua

А вот Владимир Остапчук информацию о романе с Ксенией Мишиной не подтверждает и не опровергает.

Напомним также, ранее Владимир Остапчук прокомментировал развод с Еленой Войченко спустя 12 лет брака. Телеведущий рассказал, кем для него была жена, а также назвал свой жизненный стимул.

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