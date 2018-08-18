Правда о Меган Маркл: эксперт по языку тела сделала любопытные выводы

Оказывается, жена принца Гарри хочет "спрятаться" от публики

Меган Маркл. Фото: Getty

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс в интервью OK! Magazine рассказала, почему Меган Маркл, которая ранее отпраздновала 37 день рождения, часто держит руки в карманах на публике. По словам Джеймс, таким образом Маркл показывает, что хочет спрятаться и свести к минимуму появления на публике.

"Классическая причина этого очень распространенного жеста заключается в том, что он сигнализирует о подсознательном желании спрятаться, особенно когда руки засунуты глубоко в карманы", – пояснила эксперт.

Также привычка Меган имеет более просто объяснение – держа в одной руке сумочку или клатч, она кладет свободную руку в карман, чтобы не выглядеть неуклюже на фото.

"Это также помогает решить проблему, которая есть у большинства из нас: мы не знаем, что делать с руками, когда люди смотрят на нас", – добавила эксперт.

Напомним, ранее Меган Маркл была номинирована на "Эмми" как "Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале" за роль в сериале "Форс-мажоры", но не получила награду. А после помолвки с принцем Гарри в прошлом году герцогиня Сассекская заявила, что завершает свою актерскую карьеру. Также мы писали, Меган Маркл призналась, что скучает по сериалу "Форс-мажоры".