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"Правду никто не любит": Олег Винник сделал неожиданное заявление о своей личной жизни

Сегодня, 14:15

Певец откровенно ответил на вопрос, который интересует всех его поклонниц

Олег Винник, который стал участником нового сезона "Танців з зірками", откровенно признался, почему скрывает любые подробности своей личной жизни. Артист ответил на вопрос, интересующий его многочисленных поклонниц. Об этом сообщается в ролике, опубликованном на YouTube-канале "Люкс ФМ".

В программе "Слава+" Олег Винник не смог увильнуть от вопроса о его личной жизни, ведь у 46-летнего исполнителя очень много фанаток, которых, конечно же, интересует все, что связано с Винником.

Певец Олег Винник
Певец Олег Винник
Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Так, когда ведущий Слава Демин попросил Олега рассказать о его возлюбленной, певец старался не вдаваться в подробности. По его словам, многие не хотят знать правду о личной жизни звезды, ведь после этого их отношение к кумиру может поменяться.

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"Я разговаривал недавно с человеком на тему личной жизни. И она мне рассказала, девочка, кстати, как она его (певца. – Ред.) любила, верила, наслаждалась творчеством. В одном из интервью он сказал ту вещь, которую она не хотела слышать, и он перед ней стал уже совсем не тем. Он сломал ее чувства к нему", – поделился своими мыслями Олег Винник.

Таким образом, Винник не хочет расстраивать своих "волчиц" деталями своей интимной жизни. Он также заявил, что правду никто не любит.

Об исчезновении Олега Винника смотрите в сюжете:

Напомним, что недавно Олег Винник забавно перепел хит Оли Поляковой – "Шлепки".

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