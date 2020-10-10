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Правила жизни Павла Дурова: создатель Telegram и "ВК" советует много спать, не есть мясо и жить в одиночестве

Сегодня, 13:22

В свой 36-й день рождения миллиардер поделился личными советами

10 октября миллиардер, программист и создатель Telegram и "ВКонтакте" Павел Дуров празднует 36-летие. В свой день рождения он поделился правилами жизни, помогающими ему оставаться продуктивным, молодым и здоровым. Если коротко: нужно соблюдать режим сна, меньше волноваться и осознанно питаться.

"Мне исполняется 36 лет, и меня спрашивают, как мне удается выглядеть моложе своего возраста", – написал Павел Дуров в своем Telegram-канале. Он выделил семь правил, которым следует уже 10 лет. Ниже мы коротко пересказали каждый из них.

Павел Дуров
Павел Дуров
Фото: instagram.com/durov

  • Не употреблять алкоголь. Дуров отмечает, что алкоголь делает большинство людей "менее здоровыми и визуально старшими".
  • Много спать. Павел считает, что недосыпание в будние не может быть компенсировано долгим сном в выходные.
  • Не переедать. Избыточный вес старит и вызывает болезни.
  • Делать упражнения. Гулять, кататься на велосипеде или плавать на свежем воздухе.
  • Ограничивать стресс. В этом помогает жизнь рядом с природой.
  • Не есть мяса. Большинство людей, которые выглядят моложе своего возраста, отказались от мяса. И это факт.
  • Жить одному. Цитируем: "Удивительно, но все выглядящие молодыми мужчины среднего возраста, с которыми я говорил, большую часть своей жизни жили одни. Это может быть результатом их независимости от сна/еды/поведения другого человека. Или это просто корреляция, и люди, независимые от нездоровых социальных норм, также независимы в своей личной жизни".

Ранее мы делились советами, как использовать кризисное время с пользой для саморазвития.

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Источник: instagram.com/durov
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