Правопреемники Майкла Джексона судятся с каналом HBO и обвиняют в "выкачке денег"

Если бы поп-король был жив – никто бы не решился снимать и выпускать такой фильм

Майкл Джексон Фото: AFP

Хоть канал НВО празднует рекорд по просмотрам, который установил 1 эпизод 8 сезона "Игры престолов", скандал вокруг провокационного фильма о Майкле Джексоне – не утихает.

Майкл Джексон в фильме "Покидая Неверленд" Фото: YouTube

А дело в том, что против канала выступили люди, управляющие состоянием короля поп-музыки с заявлением, что фильм "Покидая Неверленд" не откровение Уэйда Робсона и Джимми Сэйфчака, а их попытка вытянуть деньги из наследников Джексона, и HBO им в этом помог. Об этом сообщает издание The Blast.

По информации СМИ, адвокаты Майкла Джексона судились с двумя главными героями и потенциальными жертвами певца в течение пяти лет и располагают "убедительными доказательствами того, что Уэйд Робсон и Джимми Сэйфчак не заслуживают доверия". В документах, полученных изданием, говорится: "Они обученные актеры, которые придумали свои истории спустя годы после смерти Майкла Джексона. Они сделали все это, чтобы подать в суд на правопреемников певца и попытаться вытянуть сотни миллионов у его законных наследников: Принца, Пэрис и Бланкета".

Также правопреемники Джексона заявили, что канал HBO своим документальным фильмом нарушил все возможные стандарты журналистики, не посчитав при этом нужным упомянуть в нем о судебных исках от Робсона и Сэйфчака. Они отметили, что канал никогда бы не осмелился выпустить "Покидая Неверленд", будь Майкл жив. У самих людей Джексона и его детей нет возможности заявить на HBO по этому обвинению, и именно это, по их словам, стало решающим фактором при выпуске документального фильма в эфир.

Напомним, родственники поп-короля пытаются оспорить обвинения. Поэтому они сняли фильм "Неверленд из первых рук" (Neverland Firsthand), в котором опровергают все обвинения. Впрочем, эффект фильма HBO уже был – многие мировые бренды отказались от наследия Майкла Джексона.

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