Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Правопреемники Майкла Джексона судятся с каналом HBO и обвиняют в "выкачке денег"

Если бы поп-король был жив – никто бы не решился снимать и выпускать такой фильм

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:04
Майкл Джексон
Майкл Джексон
Фото: AFP

Хоть канал НВО празднует рекорд по просмотрам, который установил 1 эпизод 8 сезона "Игры престолов", скандал вокруг провокационного фильма о Майкле Джексоне – не утихает.

Майкл Джексон в фильме "Покидая Неверленд"
Майкл Джексон в фильме "Покидая Неверленд"
Фото: YouTube

А дело в том, что против канала выступили люди, управляющие состоянием короля поп-музыки с заявлением, что фильм "Покидая Неверленд" не откровение Уэйда Робсона и Джимми Сэйфчака, а их попытка вытянуть деньги из наследников Джексона, и HBO им в этом помог. Об этом сообщает издание The Blast.

По информации СМИ, адвокаты Майкла Джексона судились с двумя главными героями и потенциальными жертвами певца в течение пяти лет и располагают "убедительными доказательствами того, что Уэйд Робсон и Джимми Сэйфчак не заслуживают доверия". В документах, полученных изданием, говорится: "Они обученные актеры, которые придумали свои истории спустя годы после смерти Майкла Джексона. Они сделали все это, чтобы подать в суд на правопреемников певца и попытаться вытянуть сотни миллионов у его законных наследников: Принца, Пэрис и Бланкета".

Также правопреемники Джексона заявили, что канал HBO своим документальным фильмом нарушил все возможные стандарты журналистики, не посчитав при этом нужным упомянуть в нем о судебных исках от Робсона и Сэйфчака. Они отметили, что канал никогда бы не осмелился выпустить "Покидая Неверленд", будь Майкл жив. У самих людей Джексона и его детей нет возможности заявить на HBO по этому обвинению, и именно это, по их словам, стало решающим фактором при выпуске документального фильма в эфир.

Напомним, родственники поп-короля пытаются оспорить обвинения. Поэтому они сняли фильм "Неверленд из первых рук" (Neverland Firsthand), в котором опровергают все обвинения. Впрочем, эффект фильма HBO уже был – многие мировые бренды отказались от наследия Майкла Джексона.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Друзья Пэрис Джексон признались, почему она на самом деле попала в больницу Звезда фильма "Один дома" рассказал жуткие факты о спальне Майкла Джексона Дочь Майкла Джексона впервые вышла в свет после слухов о самоубийстве
Майкл Джексон HBO Покидая Неверленд
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Лучшие варианты оформления небольшой квартиры
Лучшие варианты оформления небольшой квартиры
Что скрывает Мария Порошина?
Что скрывает Мария Порошина?
Майнинг убивает планету: афера от Илона Маска
Майнинг убивает планету: афера от Илона Маска
Голос дочки Александра Малинина покорил мировую звезду
Голос дочки Александра Малинина покорил мировую звезду

Популярные статьи

Сегодня, 08:59Fun

На видео показали гигантского 18-килограммового кота

Сегодня, 07:00Food

Как приготовить вкусные домашние чебуреки с мясом

Сегодня, 06:50Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит воспользоваться советом друга, а Девам – больше фантазировать

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Скорпионы получат деньги, а Весы рискуют допустить ошибку

Вчера, 15:05Fun

16 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 13:34Travel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

Вчера, 09:01Шоу-бизнес

Без ретуши: реальные фото Эшли Грэм в купальнике

15 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Стрельцам важно не нарываться на конфликт, а Козероги получат прибыль

15 апреляFun

Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки

15 апреляЭксклюзив

Батуми – столица чудес: как недорого отдохнуть на море и в горах без загранпаспорта

15 апреляFun

Ссора помогла семейной паре обеспечить себя на всю жизнь

15 апреляFun

Женщина неудачно сходила в салон красоты: фото татуажа

15 апреляАфиша

Теории, ожидания и перевод: что нужно знать о восьмом сезоне "Игры престолов"

15 апреляFun

Женщина нашла на пляже потерянное украшение средневекового короля: фото

14 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Близнецы получат выгодное предложение, а Девы найдут решение проблемы

14 апреляТехно

Ретро-мода: ТОП-7 лучших современных кнопочных телефонов

Новости партнеров

Ученые назвали овощ для снижения давления
Ученые назвали овощ для снижения давления
Звезды за 50 с потрясающим телом
Звезды за 50 с потрясающим телом
Кулич краффен: Испеки на Пасху
Кулич краффен: Испеки на Пасху
Когда наступает биологическая старость человека?
Когда наступает биологическая старость человека?
Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности
Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности
Девушка дня. 20-летняя чемпионка мира Ютта Лердам
Девушка дня. 20-летняя чемпионка мира Ютта Лердам
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Стегна дівчини Роналду стали інтернет-бомбою. Відео
Стегна дівчини Роналду стали інтернет-бомбою. Відео