"Праздник любви": появились невероятные фото со свадьбы Приянки Чопры и Ника Джонаса

Свадьба прошла на родине Чопры – в Индии

Ник Джонас и Приянка Чопра. Фото: instagram.com/priyankachopra

На днях прошла одна из самых ярких свадеб знаменитостей. 36-летняя индийская актриса и модель Приянка Чопра вышла замуж за своего 26-летнего возлюбленного, американского певца Ника Джонаса.

Грандиозное торжество прошло на родине Приянки – в Индии. На своей странице в Instagram звезда поделилась эмоциями и многочисленными фото со свадьбы и предсвадебных ритуалов. Перед этим Приянка также разместила несколько снимков с девичника.

"Одна из самых главных вещей, которые принесли нам наши отношение – это дружба наших семей и слияние культур, которое учитывалось при планировании свадьбы. Мы сделали все по-своему и этот вечер стал началом празднования, о котором мы оба мечтали", – подписала снимки актриса.

Свадьба Приянки Чопры и Ника Джонаса Фото: скриншот

Ранее сообщалось, что гостей просили не снимать происходящее на камеры и телефоны. Поэтому фото с празднования союза Чопры и Джонаса появились позже на странице Приянки в соцсети. "Все началось с соревнования между семьями в горячих танцах и песнях, а закончилось, как обычно, настоящим праздником любви".

Фото: instagram.com/priyankachopra Фото: instagram.com/priyankachopra Фото: instagram.com/priyankachopra Фото: instagram.com/priyankachopra Фото: instagram.com/priyankachopra Фото: instagram.com/priyankachopra Фото: instagram.com/priyankachopra Фото: instagram.com/priyankachopra 1/8

Напомним, индийская актриса Приянка Чопра и певец Ник Джонас решили пожениться спустя два месяца отношений,