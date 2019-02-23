Представитель Украины на "Евровидении 2019": что нужно знать?

Победителем Нацотбора на "Евровидение 2019" стала MARUV

Представителем Украины на "Евровидении 2019" стала MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial

23 февраля состоялся финал Нацотбора на "Евровидение 2019". Победителем стала MARUV, которая представит Украину на "Евровидении 2019" в Тель-Авиве, Израиль. Отметим, за победу в Нацотборе 2019 боролись шесть финалистов: MARUV, YUKO, Brunettes Shoot Blondes, ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA.

MARUV – проект украинской певицы Анны Корсун. Ее трек Drunk Groove, который она записала вместе с украинским музыкантом DJ Boosin (Михаил Бусин), набрал уже почти 90 миллионов просмотров на YouTube. Хит взорвал все радиостанции Украины и некоторых стран Европы. В Нацотборе MARUV принимала участие впервые, но это не помешало ей одержать победу на конкурсе.

MARUV представит Украину на "Евровидении 2019" в Тель-Авиве с песней Siren Song.

"Евровидение 2019" будет проходить в Тель-Авиве 14, 16 и 18 мая. А пока участники готовятся к конкурсу, букмекеры активно прогнозируют, как будет выглядеть турнирная таблица "Евровидения 2019".

Ранее мы поделились подробностями финала Нацотбора на "Евровидение 2019".

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