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Представители России на Евровидении-2020 нарушили правила конкурса

Little Big до сих пор не представили песню

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 16:10

12 мая в Роттердаме (Нидерланды) стартует масштабный песенный конкурс "Евровидение-2020". Большинство стран уже давно определились с участниками, но Россия до последнего держала интригу. Так, от этой страны на европейской сцене выступит популярная группа Little Big, известная благодаря своему треку Skibidi.

Little Big
Little Big
Фото: instagram.com/littlebigband

Но, как оказалось, представители от России нарушили правила "Евровидения". Все участники должны были презентовать конкурсную песню до 9 марта 2020 года. С каким синглом выступят Little Big, до сих пор неизвестно. Артисты анонсировали выпуск песни на 13 марта, нарушив дедлайн "Евровидения". Сами участники группы Little Big пока никак не комментируют ситуацию.

Узнайте также, как прошел финал Нацотбора на "Евровидение-2020":

Ранее сообщалось, что на международный конкурс от РФ поедет любимица миллионов – Ольга Бузова. Тем более певица сама заявляла о намерении участвовать в международном конкурсе. Однако информация не подтвердилась.

Также напомним, что менеджер Little Big ушел от музыкантов после новости об участии в "Евровидении-2020".

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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