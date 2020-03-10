Представители России на Евровидении-2020 нарушили правила конкурса

Little Big до сих пор не представили песню

12 мая в Роттердаме (Нидерланды) стартует масштабный песенный конкурс "Евровидение-2020". Большинство стран уже давно определились с участниками, но Россия до последнего держала интригу. Так, от этой страны на европейской сцене выступит популярная группа Little Big, известная благодаря своему треку Skibidi.

Little Big Фото: instagram.com/littlebigband

Но, как оказалось, представители от России нарушили правила "Евровидения". Все участники должны были презентовать конкурсную песню до 9 марта 2020 года. С каким синглом выступят Little Big, до сих пор неизвестно. Артисты анонсировали выпуск песни на 13 марта, нарушив дедлайн "Евровидения". Сами участники группы Little Big пока никак не комментируют ситуацию.

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Ранее сообщалось, что на международный конкурс от РФ поедет любимица миллионов – Ольга Бузова. Тем более певица сама заявляла о намерении участвовать в международном конкурсе. Однако информация не подтвердилась.

Также напомним, что менеджер Little Big ушел от музыкантов после новости об участии в "Евровидении-2020".

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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