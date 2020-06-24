"Прекращай худеть": фанатов Насти Каменских испугала ее худоба

Украинская певица показала новое фото своей фигуры

Поклонники украинской певицы Насти Каменских, которая недавно рассекретила, как накачать такую же попу, как у нее, не на шутку встревожены внешним видом их кумира. NK придерживается здорового образа жизни: регулярно занимается спортом и следит за питанием. Это принесло внушительные результаты – исполнительница заметно похудела.

На своей странице в Instagram жена Потапа опубликовала новый снимок, на котором позирует в черных брюках и коротком топе. Невооруженным взглядом можно заметить, насколько лицо Насти изменилось по форме, стали более ярко выражены скулы. Одним словом – результат ее усилий в прямом смысле на лицо.

Украинская певица Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Но не всем поклонникам изменения Каменских пришлись по душе. Подписчиков испугала чрезмерная худоба певицы.

"Уже страшненько", "До костей! Настя, прекращай уже худеть", "Такая сладенькая раньше была, теперь же кости торчат", "Это ужас! Зачем так худеть?" – пишут пользователи в комментариях под опубликованным фото.

Смотрите, что NK делала во время карантина:

К слову, самоизоляция певицы проходила продуктивно. Недавно она делилась с подписчиками эффективным воркаутом, чтобы любой желающий мог позаниматься спортом вместе с ней.

А недавно мы также писали о том, как Настя Каменских измотала себя диетами.

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