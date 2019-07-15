Премьера фильма "Король Лев" в Лондоне: Бейонсе удивила разрезом на платье

Певица сменила несколько нарядов

Супруги Джей Зи и Бейонсе Фото: Getty Images

Вчера вечером, 14 июля, в Лондоне состоялась премьера фильма "Король Лев". На мероприятии было много знаменитостей, включая королевскую чету принца Гарри и Мега Маркл, однако наряд Бейонсе запомнился больше всего. Напомним, что певица в картине озвучила львицу Нану.

Как беременность изменила Бейонсе – смотрите видео:

На премьере фильма знаменитая певица Бейонсе сменила два наряда. В первом золотистом платье от вьетнамского дизайнера Cong Tri она прошлась по красной дорожке, фотографировалась и встретилась с Меган Маркл. Отметим, что роскошное дизайнерское платье выгодно подчеркнуло декольте Бейонсе, а также ее идеальные ноги. Разрез от линии талии не мог оставить никого равнодушным.

Бейонсе на премьере фильма "Король Лев" Фото: Getty Images

Меган Маркл и Бейонсе вместе со своими мужьями мило общались друг с дружкой и не скупились на объятия и улыбки.

Меган Маркл, принц Гарри, Бейонсе и Джей Зи Фото: Getty Images

15 Июл 2019 в 12:34 PDT INSTAGRAM (@papa.kay1)

Уже после премьеры "Короля Льва" папарацци запечатлели Бейонсе в другом наряде: артистка надела шелковый комплект из платья-комбинации и туники с поясом длины миди также в золотистом оттенке. Свои образы певица дополнила элегантными босоножками в тон.

14 Июл 2019 в 10:39 PDT INSTAGRAM (@beyonce.slayyss)

Напомним, ранее певица Бейонсе выпустила новый трек Spirit, вдохновленный фильмом "Король Лев".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram