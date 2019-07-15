Премьера фильма "Король Лев" в Лондоне: Бейонсе удивила разрезом на платье
Певица сменила несколько нарядов
Вчера вечером, 14 июля, в Лондоне состоялась премьера фильма "Король Лев". На мероприятии было много знаменитостей, включая королевскую чету принца Гарри и Мега Маркл, однако наряд Бейонсе запомнился больше всего. Напомним, что певица в картине озвучила львицу Нану.
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На премьере фильма знаменитая певица Бейонсе сменила два наряда. В первом золотистом платье от вьетнамского дизайнера Cong Tri она прошлась по красной дорожке, фотографировалась и встретилась с Меган Маркл. Отметим, что роскошное дизайнерское платье выгодно подчеркнуло декольте Бейонсе, а также ее идеальные ноги. Разрез от линии талии не мог оставить никого равнодушным.
Меган Маркл и Бейонсе вместе со своими мужьями мило общались друг с дружкой и не скупились на объятия и улыбки.
Уже после премьеры "Короля Льва" папарацци запечатлели Бейонсе в другом наряде: артистка надела шелковый комплект из платья-комбинации и туники с поясом длины миди также в золотистом оттенке. Свои образы певица дополнила элегантными босоножками в тон.
Напомним, ранее певица Бейонсе выпустила новый трек Spirit, вдохновленный фильмом "Король Лев".
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