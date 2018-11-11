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Премьера: Светлана Лобода презентовала песню INSTADRAMA

Артистка продолжает работу, не смотря на недавнюю операцию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:06
Светлана Лобода. Фото: instagram/lobodaofficial
Светлана Лобода. Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода, на днях показавшая, как ее перевозили из одного больничного корпуса в другой, спрятанной под простыней от любопытных глаз поклонников, опубликовала в сети новую песню.

На официальном канале артистки в YouTube состоялась премьера композиции, получившей название INSTADRAMA.

Традиционно, мнения относительно свежей работы разделились. Одни фанаты пишут, что перенести операцию, отменить концерты, но все-таки найти в себе силы, чтобы порадовать поклонников чем-то новым, стоит дорогого.

Другие комментируют, что ждали нечто интересное, а получилось как всегда – скучно, однообразно и ничем не примечательно.

Напомним, вечером 23 октября украинская исполнительница Светлана Лобода почувствовала себя плохо и потеряла сознание во время репетиции танцевального номера. Певицу срочно госпитализировали  с подозрением на обструкцию почки.

Позже артистка прокомментировала свою операцию, признавшись, что плакала от боли и обиды. 

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клип премьера песня Светлана Лобода
Источник: "Сегодня"
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