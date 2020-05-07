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Премьера: TVORCHI выпустили яркое видео этой весны на трек "Мова тіла"

Видеоработу группа успела снять еще осенью

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 12:28

Украинская группа и дебютанты Национального отбора на "Евровидение-2020" TVORCHI, которые готовят вместе с Тиной Кароль музыкальный сюрприз, представляют видео на один из самых популярных треков их второго альбома Disco lights – "Мова тіла". TVORCHI – артисты, чье имя все чаще звучит не только в украинской музыкальной индустрии, но и за ее пределами. После их громкого появления на Нацотборе "Евровидения" о группе узнала Европа, с ней еще ближе познакомились наши слушатели.

Группа TVORCHI
Группа TVORCHI
Фото: пресс-служба

Это видео – "весна здорового человека", к которой мы привыкли: светлая, яркая, наполненная солнцем и любовью. Ее теперь так не хватает, и именно поэтому прямо сейчас – идеальный момент, чтобы "Мова тіла" стала для вас настоящим трамплином весенних эмоций.

Видеоработа, режиссером которой стал Андрей Лагутин, снималась еще прошлой осенью в Киеве. Съемки длились два дня и охватили пять локаций: стадион КПИ, парковку у метро "Олимпийская", парк на Дорогожичах, открытую баскетбольную площадку и обычный школьный спортзал.

"Группа TVORCHI делает очень стильную музыку, и это хотелось подчеркнуть видеоработой. "Мова тіла" – это очень яркий, солнечный трек. Когда я услышал его впервые, сразу увидел желтый цвет. Именно это воспоминание и переросло в дальнейшую стилистику видеоработы. Хотел достичь чистого изображения, чтобы не было ничего лишнего: ни цветов, ни информации", – рассказывает режиссер Андрей Лагутин.

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TVORCHI сейчас работают над третьим альбомом, запись которого происходит дистанционно. Каждый из музыкантов записывает свои партии у себя дома: Андрей и Джеффри впервые в своей музыкальной карьере сознательно отказались от студийных условий ради соблюдения режима изоляции.

Недавно TVORCHI посвятили пандемии необычный джингл.

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