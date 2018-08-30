Преображение ведущей шоу "Зважені та щасливі": до и после набирания веса

Мирослава поправилась на 12 килограммов

Мирослава Ульянина. Фото: пресс-служба

В этом году создатели шоу "Зважені та щасливі" познакомят зрителей не только с тем, как бороться с лишним весом, но и как набирать правильный качественный вес. В специальной рубрике #стопанорексія ведущая Мирослава Ульянина, которая недавно раскрыла пять секретов правильного обеда, вместе со специалистами будет разбирать сложную психологическую проблему, причины ее возникновения и методы лечения.

Впервые в проекте ведущая набирает вес. Год назад Мирослава настолько увлеклась правильным питанием и постоянным похудением, что не заметила, как вес достиг 38 кг, что намного ниже нормы при ее росте. Благодаря тому, что ведущая вовремя осознала проблему и остановилась, благодаря поддержке родителей, она справилась с весом и сейчас он составляет больше 50 кг. На своем опыте Мирослава расскажет зрителям и участникам как правильно набирать вес.

Мирослава Ульянина до набирания веса Фото: пресс-служба

"Качественный набор веса тяжелее, чем похудение. Ведь нужно это делать не вредной пищей, которая пойдет в жировые отложения и целлюлит, а правильными тренировками и здоровым питанием в комплексе. Худеть в этом плане проще, поскольку, когда мы худеем, мы сбрасываем жировой слой. Он сбрасывается достаточно просто, если добавить кардио-тренировки, снизить калорийность рациона и убрать некоторые продукты. Потому что ты сбрасываешь то, что в организме лишнее. Стоит только дать правильный толчок. Организм его понимает и с радостью, идет тебе на встречу и сбрасывает", – комментирует ведущая и консультант по питанию.

Мирослава Ульянина Фото: пресс-служба

О похудении говорят многие, и почти все знают, как это делать. Просто делают не все. Вопрос о наборе веса редко поднимается. И в том числе, потому что это тяжелее.

Мирослава Ульянина Фото: пресс-служба

"Для набора веса я объединяла тренировки и питание. Я убрала кардио-тренировки, которые сушат тело и помогают худеть, добавила именно силовые нагрузки, которые дают рост мышечной массы. Упражнения с гантелями, гирями, штангами. В питании я увеличила калорийность рациона при помощи белков, которые помогают росту мышц. Белки – это строительный материал для организма, без них невозможно набрать массу. Также я добавила бобовые, полезные растительные жиры (семечки, орехи, авокадо). При этом оставила зелень, которую очень люблю и которая полезна для каждого человека, несмотря на то, худеет он, набирает или удерживает", – делится своим опытом Мирослава. Новый сезон шоу "Зважені та щасливі" стартовал 30 августа.

Ранее мы писали о том, как сейчас выглядят участники первых сезонов.