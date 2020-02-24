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Президент Украины наградил Григория Чапкиса престижным орденом

24 февраля хореограф отмечает 90-летие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30

Президент Владимир Зеленский наградил орденом князя Ярослава Мудрого известного украинского танцора и хореографа Григория Чапкиса, который недавно феерично появился на сцене шоу "Голос країни 10".

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Как сообщается на сайте Офиса президента, народный артист Украины получил награду за вклад в развитие национальной культуры и хореографического искусства.

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"За выдающийся личный вклад в развитие национальной культуры и хореографического искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Чапкиса Григория Николаевича – хореографа, профессора кафедры Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко", – говорится в указе президента от 24 февраля.

Отметим, что 24 февраля украинскому артисту Григорию Чапкису исполняется 90 лет.

Напомним, что также недавно Владимир Зеленский наградил украинского ведущего Сергея Притулу орденом "За заслуги" III степени.

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