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Причина не в разводе: почему Адель стремительно теряет вес

Британская певица сбросила 45 килограммов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:03
Адель
Адель
Фото: instagram.com/adele

В 2019 году британская певица Адель пережила болезненный развод со своим супругом Саймоном Коннекки. По ее словам, он часто упрекал звезду в ее внешнем виде и говорил о минусах артистки. Поэтому, когда Адель сильно похудела, у поклонников не было сомнения – так положительно на нее повлияло расставание с супругом.

В январе 2019-го Адель заявила, что уходит со сцены. Подробности смотрите в сюжете:

Но некоторые фанаты начали бить тревогу, ведь у похудевшей Адель был болезненный вид. Но не стоит переживать, у Адель нет никаких проблем со здоровьем. По информации издания People, певица не ставила себе за цель избавиться от лишних килограммов. Она просто решила кардинально заняться своим здоровьем и настроить правильный режим жизни. А ключевую роль в ее похудении стала диета – британская звезда употребляет продукты, которые снижают калорийность на 20%.

Похудевшая Адель
Похудевшая Адель
Фото: Instagram

"В какой-то момент она осознала, что чувствует себя не очень хорошо. Она понимала, что хочет что-то изменить, чтобы быть здоровой мамой для своего сына Анджело. Во время похудения единственной целью Адель было стать как можно здоровее. Это никогда не касалось потери килограммов ради красоты", – рассказали инсайдеры.

Напомним, 31-летняя Адель на своей страничке в Instagram сделала публикацию, где рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась в своей жизни.

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