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Принцесса Евгения поделилась архивными фото, которые еще никто никогда не видел

Сегодня, 10:36

Внучка Елизаветы II опубликовала снимки с мужем

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II, принцесса Евгения, которая беременна первенцем, решила, что ее подписчикам пора увидеть еще несколько фото из семейного архива. Девушка опубликовала видеоряд из фотографий со своим супругом в честь их второй годовщины свадьбы.

Принцесса Евгения – одна из немногих членов королевской семьи, у которых есть соцсети. Обычно за всех остальных ее родственников странички в Instagram и Twitter ведут их помощники. Но профиль Евгении – подарок для многих поклонников британской королевской семьи, ведь девушка постит там все, что захочет. И свежее видео – не исключение.

"Два лучших года в браке и 10 лет вместе...Счастливые воспоминания с тобой, любимы Джек", – подписала ролик Евгения.

INSTAGRAM

Напомним, что в октябре 2018 года принцесса Йоркская Евгения вышла замуж за своего возлюбленного, предпринимателя Джека Бруксбэнка. Евгения – внучка Елизаветы II, дочь принца Эндрю (сына королевы) и Сары, герцогини Йоркской. Евгения – девятая по линии наследования престола.

Напомним, принцесса Евгения откажется от королевского титула для своего ребенка.

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