Прикрыла грудь книгой: Надя Дорофеева взбудоражила Потапа откровенным фото

Певица позировала на пляже

Надя Дорофеева Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Одна из самых сексуальных представительниц украинского шоу-бизнеса, участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева вместе с супругом Владимиром Дантесом отправились на отдых в Доминикану. На днях Надя показала сексуальную фигуру в купальнике, а теперь решила предстать перед подписчиками в более откровенном виде.

Подробнее об отдыхе Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса узнайте в сюжете:

Так, на своей странице в Instagram Надя Дорофеева опубликовала пляжный снимок, на котором позирует в одних купальных трусиках, прикрыв грудь книгой.

"НИ СЫ. Джен Синсеро. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед", – написала певица.

Надя Дорофеева на отдыхе Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Отметим, Потап, по всей видимости, устал от пользователей соцсети, которые советуют его жене Насте Каменских не публиковать откровенные фото. Под кадром Нади Дорофеевой продюсер оставил ироничный комментарий.

"Ты бы еще вся голая разделась, скоро в порнухе надо сниматься будет, чему вы учите детей, а Дантесу нравится что его жена п.....ка ? (Певичка)", – написал Потап.

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