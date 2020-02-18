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Прима-балерина Нацоперы Наталия Мацак: "Профессиональный уровень балерины – это одна история, а медийность – совсем другая"

Артистка рассказала о первом гонораре, характере и отношениях с мужем

Прима-балерина Нацоперы Наталия Мацак Фото: пресс-служба

Балет – это магия. Он завораживает и оставляет след в душе каждого зрителя. Почитатели искусства несомненно мечтают заглянуть за кулисы и узнать личность артиста, который блестяще исполняет очередную партию на сцене. Сегодня.Lifestyle предлагают прикоснуться к прекрасному и познакомиться с Наталией Мацак – примой Нацоперы Украины.

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Накануне столичной премьеры двух балетов "Шехеразада" и "Пахита" Наталия рассказала о сотрудничестве с именитыми танцовщиками, о том, как на свой первый гонорар купила стиральную машину и почему у нее дома нет весов.

Наталия, 22 февраля в Оперном театре вы вместе с премьером Нидерландского театра Константином Алленом впервые станцуете в Киеве сразу два балета – "Шехеразада" и "Пахита". Это не первый ваш тандем с Константином. Почему решили повторить?

Знаете, в Киеве танцевало много разных приглашенных нами артистов балета высокого уровня. Мне очень повезло, что довелось с ними сотрудничать, ведь это всегда обогащает твой профессиональный резерв. Но дуэт – особенный момент. Он может сложиться, а может – нет.

В прошлом году, когда мы танцевали вместе с Костей "Баядерку", у нас все сложилось. Случилась какая-то химия… Было удобно и комфортно работать на сцене, и получился результат, которого мы хотели добиться. Такой дуэт хочется продлить. И на днях это случится! Тем более Константин всегда мечтал станцевать "Шехеразаду". В Европе этот балет практически не показывают, считают, его спектаклем постсоветского пространства.

Артист балета Константин Аллен Фото: пресс-служба

А что касается балета "Пахита"… Константин танцевал, правда, немного иную версию в Европе. А я буду танцевать его впервые в Украине. Это такой эксклюзив. Специально для этого вечера разрабатываются костюмы, украшения, аппликации…

Что будет особенного в этой постановке?

Особенность спектакля "Шехеразада" в том, что люди придут и погрузятся сразу в два совершенно разных стилистических мира. От аристократичной классики до горячего Востока. Многие люди, которые никогда не были на этом спектакле, воспринимают его как "Тысяча и одна ночь", но это немного другая история. Это не детский спектакль. Он перенасыщен эмоциями, яркими костюмами, эротическими сценами и большим количеством людей на сцене.

Первую партию Золотого раба, которую будет танцевать Константин, когда-то танцевал Вацлав Нижинский. Эта роль требует от артиста выйти за пределы классического балета. У мужчин крайне редко есть такого рода партии в балете, поэтому ее танцовщики очень любят и могут в ней показать пластику своего тела.

Кстати, у Константина очень интересный генофонд (смеется). Он рожден на Гавайях и когда танцевал "Баядерку", все думали, что это индийский танцовщик. На самом деле у него просто такая внешность, он высокого роста. Добавьте к этому технический набор, пластику... Для "Шехеразады" это важно, поскольку партия Золотого раба считается эталоном мужской красоты.

Наталия, вы не мечтали стать примой, при этом с четырех лет занимались танцами. Какую цель преследовали?

В четыре года цель не преследуют (смеется). В этом возрасте просто получают удовольствие и учатся чему-то новому. У меня были задатки, и меня отдали в хореографическое училище. К 14-15 годам понимаешь, что из этого может быть толк и тебе это нравится. И нравится настолько, что ты готов работать каждый день, а нагрузка, которая положена для достижения результата, тебя не пугает. Вот тогда это и приобретает смысл, появляются более серьезные задачи.

У меня был азарт, мне хотелось достичь чего-то, но я не ставила себе цели достигнуть статуса примы. Мне кажется, это естественно, если ты вкладываешь много сил в эту профессию, а потом достигаешь высоких результатов.

Балерина Наталия Мацак Фото: пресс-служба

Однажды вы сказали, что звезды с мировым именем зачастую имеют сложный характер. Вы ведь тоже много гастролируете и определенно добились успеха, как можете описать собственный характер? Часто даете волю эмоциям?

Не иметь характера балерине, это странно (смеется). Я человек очень эмоциональный, стараюсь выпускать больше энергии на сцене, могу проявить ее, если мне будут мешать выполнять работу на том уровне, на котором, я считаю, она должна быть выполнена.

Когда говорят, что у артистов балета сложный характер, это смешно, ведь, чтобы добиться высоких результатов, ты не можешь быть без характера. Хороший человек – это не профессия. Одно дело добиться успеха, а другое – его удержать. Это совсем разные позиции.

Наши театры редко продвигают артистов за границу, несмотря на то что это лучший способ популяризации украинского балета. В чем причина? Нежелание "отдавать" своих звезд?

Если нет сотрудничества с театрами, то артист ставится в такую позицию, что он должен начинать с нуля. Когда едет Большой театр или Мариинский (это если говорить о постсоветском пространстве), то за них говорит прежде всего имя театра, и, конечно, это намного упрощает артистам задачу. Сначала люди слышат статус театра, а потом воспринимают артиста. И это не всегда бывает равноценно, но для многих европейских компаний принципиально важно.

Наталия Мацак Фото: пресс-служба

С Украиной сейчас немного сложно, за нас не особенно кто-то договаривается, это больше индивидуальный путь. Этого очень не хватает, и это нужно восстановить, потому что это провоцирует утечку очень хороших артистов в другие страны. Люди не хотят оставаться неизвестными, хотят развиваться, получать разный репертуар, к которому здесь нет доступа. Выходит так, что ты можешь его получить, только если ездишь за границу.

Кстати, не все артисты, кто уехал от нас, могут потом удержаться там. Пока востребован и актуален как танцовщик, это одна жизнь, когда выходишь там на пенсию – другая. 95% людей не знают, где там работать и как зарабатывать деньги.

В общем, много спорных вещей, но если театр имеет серьезное имя и авторитетное давление в мире, это, конечно, для артистов открывает невероятный путь.

Всю себя вы посвящаете работе и редко бываете дома. Как муж реагирует на такой график и сложно ли сохранять взаимопонимание?

Для обычного человека это сложно, но мой муж – солист Национальной оперы Сергей Кривоконь, поэтому он всегда рядом. Он участвует во всех процессах, хотя у него есть свой репертуар.

Мы часто танцуем отдельно, и это лучше для семьи. Работать мужу и жене вместе бывает достаточно сложно. Мы практически всегда рядом, за исключением того, когда кто-то из нас ездит на гастроли. Так было в этом сезоне. Муж был в Швейцарии, я – в Голландии. Мы встретились в Париже, отработали гастроли, потом снова разъехались и встретились уже в Киеве.

Наталия Мацак с мужем Сергеем Кривоконь Фото: пресс-служба

Часто готовите дома? Или же у вас есть помощник, который поддерживает порядок и отвечает за кухню?

Мы редко готовим и едим дома. Помощники есть, иногда помогают. Хорошо это или плохо – не знаю. Но сейчас такое время, когда можно везде спокойно перекусить.

Удается ли придерживаться правильного режима питания при таком ритме? В чем стараетесь себя ограничивать?

За время балетной карьеры мое питание менялось и корректировалось много раз. Все зависит от нагрузки и состояния организма. Я придерживаюсь простого и легкого питания, стараюсь понимать, что ем. Употребляю пищу небольшими порциями и не смешиваю сладкое и соленое. Сейчас это очень актуально. Многие этим увлекаются. И это правильно!

При таких нагрузках организм должен быстро переваривать пищу, которую ты туда положил. Больше белка, салатов, мяса, рыбы. Очень мало сладкого. Не потому, что я себя ограничиваю. Я люблю иногда съесть мои любимые конфеты – инжир в черном шоколаде, но это бывает в маленьких количествах и только для вкуса.

Какие ваши параметры на данный момент? Довольны своим весом или стремитесь к определенной отметке?

Я честно скажу, даже не знаю своего веса. У меня дома нет весов. В последний раз взвешивалась летом прошлого года. Если ты хорошо выглядишь, у тебя хорошая форма, не так важно, сколько ты весишь. Ты в принципе не можешь много весить, если ты худой (смеется). Я на себе вижу каждые 100 граммов, если они появляются и исчезают. Единственный твой корректор – это зеркало.

Наталия Мацак: "Единственный твой корректор – это зеркало" Фото: пресс-служба

Но бывают балерины, которые говорят: "Я взвешиваюсь и знаю, что вешу 50 килограммов". А ты смотришь на нее и понимаешь: ну не может там быть 50 килограммов, там гораздо больше.

За свою многолетнюю карьеру вы выступали на многих престижных сценах. Какая публика и чем наиболее запомнилась?

Не могу выбрать что-то одно. Учитывая, что в этом году в театре – мой двадцатый сезон, вспомнить абсолютно все гастроли невозможно. Было так много всего.

Значимой частью жизни стал Париж. Много спектаклей танцевали в этом городе на разных сценах с партнерами разного уровня. Были с гастролями в Лондоне, где танцевали с премьерами Мариинского театра "Баядерку" и "Лебединое озеро". И это очень ответственно.

Вспоминаю Корею. Это были потрясающие гастроли, с теплой публикой. Какая-то особенная страна, с определенным отношением.

Однажды был момент, когда я была на гастролях два месяца, это было слишком. А потом мы ездили с театром в Японию. Но осталось много впечатлений. В таких поездках ты можешь совместить работу и отдых, что очень редко бывает. В основном артисты балета ничего не успевают посмотреть на гастролях. Ты можешь объездить весь мир, а потом назвать считанные города, в которых ты мог куда-то сходить и что-то увидеть.

Прима-балерина Нацоперы Украины Наталия Мацак и Сергей Кривоконь – солист Нацоперы Фото: пресс-служба

Назовите свой самый большой гонорар за всю карьеру.

Я помню мою первую зарплату в театре. Она была 300 гривен. В 2000 году это казалось космосом для ребенка после училища. Через полгода она выросла. Но тогда… В училище ты не располагал своими средствами, и вдруг тебе платят столько… После первых своих гастролей я получила гонорар и купила стиральную машину (смеется). Дальше запросы и гонорары растут, у тебя другие задачи и расходы, и это становится нормой. Но первые деньги, на которые ты можешь купить стиральную машину, становятся событием.

Наталия, вы являетесь примой Национальной оперы Украины, наравне с Екатериной Кухар. В то же время за последние годы Екатерина стала не только самой известной представительницей Нацоперы, но и является одной из популярных представителей украинского шоу-бизнеса. Изменилось ли после этого отношение коллег к Екатерине?

Катерина – моя одноклассница, мы вместе учились… Знаете, мне кажется, что статус, который есть у балерины в театре, и ее профессиональный уровень – это одна история, а медийность – совсем другая. И это нужно понимать! В театре много прим, любую балерину, которая один раз вышла в балете, уже называют примой, но так не может быть. Для примы нужно иметь большой репертуар. И это еще совсем не значит, что если ты выходишь в медийность, ты ошеломителен в театре.

Какая цель на данный момент в профессии и какой видите себя через 10 лет?

Моя цель – разобраться в том, как я могу свой опыт максимально эффективно трансформировать в дальнейшем – в театре или за его пределами. Можно делать много вещей, но хочется делать то, в чем ты лучший. Опыт большой и жизнь давала возможность пробовать себя в разных проявлениях этой профессии, хочется все это оформить во что-то правильное и долгосрочное. Сейчас мы с мужем над этим работаем. Когда я определюсь, думаю, мы это представим.

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