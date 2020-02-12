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Пример настоящей семейной идиллии: ТОП-5 крепких голливудских пар

Удивительные истории долгих и счастливых союзов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:08
Крепкие пары Голливуда
Крепкие пары Голливуда
Фото: Getty Images

День святого Валентина отмечается ежегодно 14 февраля, и в честь романтического праздника Сегодня.Lifestyle делятся трогательными историями знаменитостей. Так, мы уже рассказали о звездах, которые завели роман на съемках, а также о самых крепких парах украинского шоу-бизнеса.

В День святого Валентина жениться планируют более 1400 пар. Узнайте подробности:

Том Хэнкс и Рита Уилсон

Эту голливудскую пару смело можно назвать образцовой. 30 лет семейной гармонии и взаимопонимания. Впервые актер увидел Риту еще в 1972 году на телеканале АВС в эпизодической роли в ситкоме "Семейка Брейди". Чтобы познакомиться с ней, он решил стать актером. И уже в эпизоде проекта All You Need Is Love они впервые встретились. Том уже был женат, но Уилсон настолько покорила его сердце, что он твердо решил развестись. И, наконец-то, в 1988 году после четырех лет романа актеры сыграли свадьбу. У пары есть общий сын Чет Хэнкс.

Том Хэнкс и Рита Уилсон
Том Хэнкс и Рита Уилсон
Фото: Getty Images

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит

Уже 22 года эта пара очаровывает своих поклонников семейной идиллией. Они поженились 31 декабря 1997 года и уже новый 1998-й встретили новоиспеченной семьей. Недавно супруги шокировали всех заявлением о том, что они больше не муж и жена. На самом деле они определяют себя как партнеры по жизни, а не супруги. "Нет ничего такого, что может разрушить наши отношения. Я буду поддерживать ее до самой смерти", – комментирует Уилл. Они воспитывают двоих общих детей – Джейдена и Уиллоу, а также любят проводить время с сыном Смита от первого брака – Треем.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит
Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит
Фото: Getty Images

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс

Несмотря на то что разница супругов в возрасте 13 лет (Деборре-Ли – 63 года, Хью Джекману – 50), они уже 23 года живут в душа в душу. Их крепкий брак базируется на семейных ценностях, которыми они никогда не пренебрегают. В 1995 году на съемках сериала "Коррели" они познакомились и всего год спустя поженились. В одном из интервью Хью высказался о своем браке: "Это самая важная вещь, которая когда-либо случалась со мной, и с годами она становится все значимее". К сожалению, у пары нет биологических сыновей или дочек, но они являются родителями двух чудесных приемных детей.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс
Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс
Фото: Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Вместе они уже 19 лет. Кажется, что сама судьба их свела, ведь у Кэтрин и Майкла день рождения в один день, правда, с разницей в 25 лет. Их познакомил друг Майкла – Дэнни Де Вито на фестивале в Довилле. Актер влюбился в будущую жену с первого взгляда и заявил, что хочет, чтобы она стала матерью его детей. Так и произошло. 2000 год стал для пары знаменательным. Они не только расписались, но еще и впервые стали родителями. В этот год родился старший сын – Дилан Майкл Дуглас, а через три года появилась на свет дочь – Керри Зета-Дуглас.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас
Фото: Getty Images

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик

Сара и Мэттью в браке уже более 20 лет. Они впервые встретились на одной из вечеринок в Нью-Йорке и с тех пор никогда не расставались. Их сблизило то, что после предыдущих не сложившихся отношений молодые люди помогли друг другу выйти из депрессии и снова поверить в любовь. Сегодня они не верят в то, что любовь живет три года, потому как не могут представить и дня друг без друга. У супругов трое прекрасных детей.

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик
Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик
Фото: Getty Images

Ранее мы также писали о звездах, которые дали своим возлюбленным второй шанс и не пожалели об этом.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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