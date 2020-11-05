Принц Чарльз латает свою одежду и ремонтирует обувь: "Я один из тех, кто ненавидит что-либо выбрасывать"

Наследник британской короны выступает за сознательное потребление еды и одежды

Наследник британской короны принц Чарльз выступает за сознательное потребление еды и одежды, поэтому легко рассказывает о том, что латает свои вещи и ремонтирует обувь, чтобы они служили ему дольше. Об этом он рассказал в интервью для декабрьского номера британского Vogue.

Принц Уэльский шьет свои костюмы на заказ, а не покупает готовые, поэтому очень ценит труд портних и редко тратиться на новые предметы гардероба. А если с одеждой что-то происходит, то он ее не выкидывает, а несет к тем же портнихам и латает ее. То же самое касается кожаной обуви – ее он тоже ремонтирует.

"Я один из тех, кто ненавидит что-либо выбрасывать", – заявил в интервью принц Чарльз и добавил, что с возрастом люди склонны менять свои формы и могут просто не влезть в свою прежнюю одежду, но ему избавляться от одежды сложно.

Принц Чарльз на съемках фильма о Джемсе Бонде Фото: Getty Images

"Я не люблю отходы, в том числе пищевые. Я лучше найду другое применение. Вот почему я так долго говорил о необходимости циркулярной экономики, а не линейной, где вы просто создаете, берете и выбрасываете – что является трагедией, потому что мы неизбежно чрезмерно эксплуатируем природные ресурсы, которые быстро истощаются", – пояснил свою позицию принц Британии.

В интервью наследник британской короны также рассказал историю из своего детства, когда с упоением наблюдал, как сапожник в Шотландии сдирал старые подошвы с обуви, а затем надевал новые. Наверное, уже тогда у него зародились принципы защитника окружающей среды.

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