Принц Чарльз назвал два варианта имени для будущего ребенка Меган Маркл

Эту новость общественность восприняла неоднозначно

Принц Чарльз с семьей. Фото: instagram.com/thestmagazine

Принц Чарльз, который 14 ноября отпраздновал 70-летний юбилей, в своей речи по случаю столетия Австралийского дома в Лондоне намекнул, как его сын и обворожительная невестка могут назвать малыша, сообщает Ace Showbiz.

"Кстати, леди и джентльмены, мой сын Гарри рассказал мне, что во время их недавнего тура по Австралии им с женой предложили много имен для ребенка. Только между нами, я подозреваю, что отбор прошли Кайли и Шейн", – с улыбкой рассказал принц Чарльз.

Таким образом сын Ее Величества намекнул, что герцоги Сассекские могут назвать ребенка в честь двух австралийских знаменитостей – певицы Кайли Миноуг или игрока в крикет Шейна Ворна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Это очень мило: принц Чарльз с крошечным Луи на руках украсил обложку издания

Забавный комментарий принца Чарльза по-разному восприняла общественность. Одни сторонники королевской семьи уверены, что принц Чарльз на самом деле назвал два имени, на которых остановились Гарри и Меган, другие же считают это всего лишь шуткой.

Напомним, ранее мы писали о том, как принц Чарльз отпраздновал свой день рождения.