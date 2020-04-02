Принц Чарльз впервые после болезни COVID-19 обратился к британцам: видео

Сын королевы поблагодарил медиков

Член королевской династии – принц Чарльз – поборол опасную коронавирусную инфекцию и впервые после болезни обратился к британцам, рассказав о недуге. Видеообращение сын королевы Елизаветы II записал в шотландском замке Балморал, где они вместе с супругой Камиллой самоизолировался.

По словам принца Чарльза, у него была легкая форма COVID-19, поэтому он так быстро вылечился. Но даже после выздоровления монарх решил соблюдать дистанцию ​​с другими людьми и продолжает находиться на карантине.

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"Преодолев коронавирус, который, к счастью, проявился лишь слабо выраженными симптомами, я чувствую, что нахожусь по другую сторону пандемии. Но я все еще придерживаюсь дистанции при общении с людьми и продолжаю изоляцию. Мы все чему-то научимся благодаря этому странному и тревожному опыту: когда нельзя быть рядом с семьей и друзьями, а нормальный ритм жизни внезапно разрушился", – заявил принц Чарльз.

Сын королевы поблагодарил медиков и принес соболезнования родственникам всех умерших от осложнений COVID-19. В конце обращения принц призвал уделять больше внимания пожилым людям, которые находятся в зоне риска.

Ранее мы также писали, что личный помощник Елизаветы II заразился коронавирусом.

Минздрав призывает : при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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