Принц Чарльз вылечился от коронавируса – СМИ
Наследник британского престола чувствует себя хорошо
30 марта стало известно, что принц Чарльз, который находился в самоизоляции из-за коронавируса, почувствовал себя хорошо. 71-летний наследник британского престола посоветовался с врачом и принял решение выйти из самоизоляции. Об этом заявил представитель королевской семьи, сообщает Independent.
"Сегодня Кларенс-хаус подтвердил, что, посоветовавшись со своим врачом, принц Уэльский вышел из самоизоляции", – говорится в сообщении.
Принц находился в изоляции в общей сложности семь дней, и теперь сообщается, что он "здоров" и "поступает в соответствии со стандартом правительства и медицинскими ограничениями, действующими по всей стране".
Его супруга Камилла остается в самоизоляции, так как правительство установило правила, согласно которым лица с симптомами должны самоизолироваться в течение семи дней, а члены семьи без симптомов – в течение 14 дней.
Отметим, на прошлой неделе Кларенс-хаус подтвердил, что принц Уэльский самоизолировался дома в Шотландии после проявления легких симптомов COVID-19.
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"У него были слабые симптомы, но в остальном его здоровье в порядке, и он работал в течение последних нескольких дней в обычном режиме", – говорит представитель королевской семьи.
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Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.
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