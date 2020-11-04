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Принц Чарльз выпустил органический джин стоимостью 52 доллара

Сегодня, 13:54

Вся прибыль от продаж пойдет на благотворительность

Хотите попробовать королевский джин? Теперь у вас есть такая возможность. Принц Чарльз выпустил органический джин, ингредиенты для которого собраны в королевских садах Хайгроува, сообщает Daily Mail.


В состав джина входят травы, которые принц Чарльз выращивал в собственном саду в поместье в Глостершире на юго-западе Англии. После выбора ингредиентов был сделан ряд образцов. Принц Чарльз лично все дегустировал. Наследнику престола и эксперту Кори Мэйсоном из компании The Oxford Artisan Distillery понадобилось несколько месяцев, чтобы найти идеальный рецепт.

Принц Чарльз
Принц Чарльз
Фото: Getty Images

В описании сказано, что вкус джина изысканный: с можжевельником и цитрусовыми в основе и верхними нотами лимонной вербены, тимьяна и розмарина. Сладкие и стойкие, сложные растительные травы традиционного английского сада, которые придают напитку элегантный аромат и вкус.

Поклонники королевской семьи могут приобрести джин за 52 доллара (1 487 грн, прим ред), а вся прибыль от продаж пойдет в Благотворительный фонд принца Уэльского.

Ранее принц Чарльз рассказал, как пережил коронавирус и самоизоляцию.

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принц принц Чарльз благотворительный фонд
Источник: The Daily Mail
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