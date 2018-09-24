Принц Джордж вызвал ажиотаж в сети своим поведением на свадьбе

Будущий наследник британского престола бегал и показывал язык фотографам

Принц Джордж. Фото: Instagram/kensingtonroyal

22 сентября Кейт Миддлтон вместе с супругом принцем Уильямом и детьми – принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой – посетили свадьбу лучшей подруги герцогини Кембриджской – Софи Картер, являющейся крестной матерью 3-летней принцессы Шарлотты. Торжественная церемония бракосочетания прошла в церкви Святого Андрея в графстве Норфолк.

Но в праздничный день все внимание западной прессы и соцсетей приковал к себе 5-летний принц Джордж, который решил немного подурачиться на торжестве. Маленький принц изображал солдата, марширующего мимо церкви. Также будущий наследник британского престола бегал и показывал язык фотографам.

Обычно, на таких мероприятиях "гвоздем программы" всегда становится неугомонная принцесса Шарлотта, которая в этот раз, на удивление, спокойно сидела на руках у мамы и наблюдала за старшим братом.

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Напомним, стало известно, когда Кейт Миддлтон выйдет из декрета. Отметим, что после рождения третьего ребенка, принца Луи, герцогиня Кембриджская вот уже пять месяцев пребывает в декретном отпуске.