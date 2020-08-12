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Принц Гарри и Меган Маркл купили дом в США

Сегодня, 16:10

Пара проживает в собственном доме с начала июля

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл купили дом в живописном приморском городке, который находится примерно в 160 километрах к северу от Лос-Анджелеса, сообщает People.

"Герцог и герцогиня Сассекские переехали в свой собственный дом в июле этого года. Они поселились в тихом местечке и надеются, что их право на приватность будут уважать соседи, а также – их семья", – сообщил People представитель пары.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Getty Images

До переезда в Санта-Барбару супруги с их сыном жили в особняке своего друга Тайлера Перри в Беверли-Хиллз.

Как сообщает инсайдер, Гарри и Меган хотят вырастить своего сына Арчи в Санта-Барбаре, чтобы вести "как можно более нормальную жизнь". Семья переехала в Лос-Анджелес в начале этого года после того, как они отказались от королевских полномочий. Известно, что переезд пары стал неожиданностью для всей британской королевской семьи.

Принц Гарри Вместе с популярным рокером Джоном Бон Джови Гарри записал песню – смотрите видео:

Ранее мы сообщали, что принц Гарри подарил Меган Маркл в день ее рождения. Напомним, в СМИ появилась информация о том, что Меган Маркл планирует стать президентом США.

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